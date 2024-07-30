Акілов про Україну: Залишилось багато спогадів, багато всього
Угорський боксер українського походження Пилип Акілов прокоментував своє ставлення до України після поразки від Олександра Хижняка.
Про це боєць розповів у коментарі Трибуні.
"Як боксувати з українцем? Людина, з двома руками, двома ногами. Я не справився. Слава Богу за це. На все воля Божа.
Чи відчуваю я себе українцем? Я народився в Україні. Зараз відчуваю себе вже угорцем, бо представляю цю країну, вона допомагає мені, підтримує.
Чи залишилися якісь почуття до України? Та звісно, багато спогадів, багато всього. Це політична ситуація, не обговорюватиму її", — сказав Акілов.
Зазначимо, що Пилип Акілов народився у Бахмуті, а коли Росія розпочала наступ 24 лютого 2022 року, він перебував у Маріуполі та зміг через РФ виїхати в Європу. Представляє Угорщину з 2023 року.
Наступним суперником Хижняка буде Вандерлі Перейра з Бразилії. Напередодні 23-річний бразилець, який є срібним призером чемпіонату світу 2023 року, одноголосним рішенням суддів здолав Седріка Белоні-Дюльєпра з Гаїті.