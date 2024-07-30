Акілов про Україну: Залишилось багато спогадів, багато всього

Угорський боксер українського походження Пилип Акілов прокоментував своє ставлення до України після поразки від Олександра Хижняка.

Про це боєць розповів у коментарі Трибуні.

"Як боксувати з українцем? Людина, з двома руками, двома ногами. Я не справився. Слава Богу за це. На все воля Божа.

Чи відчуваю я себе українцем? Я народився в Україні. Зараз відчуваю себе вже угорцем, бо представляю цю країну, вона допомагає мені, підтримує.

Чи залишилися якісь почуття до України? Та звісно, багато спогадів, багато всього. Це політична ситуація, не обговорюватиму її", — сказав Акілов.