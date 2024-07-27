Економіка Олімпіади-2024: рахунок, який не виводять на табло

Як і у випадку з футбольним Євро-2024, Чемпіон подивився на Літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі з економічної точки зору.

Фахівці вважають, що XXXIII Літні Олімпійські ігри стануть відносно недорогими та прибутковими для організаторів — Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) та міста Парижа.

Орієнтовні витрати на організацію та проведення Ігор мають скласти до €5 млрд (операційний бюджет). Французька столиця істотно заощаджує на спортивній інфраструктурі: адже спеціально для Ігор побудували лише два нові об’єкти – Центр водних видів спорту та Олімпійське селище у паризькому передмісті Сен-Дені.

Але необхідні інфраструктурні та інші витрати, крім власне проведення змагань, доводять загальну цифру до €9 млрд. Але все одно це найменша сума для Олімпіад XXI сторіччя, середні бюджети яких завжди були понад $12 млрд. Найдорожчою вважається Олімпіда-2020 у Токіо, яку оксфордські експерти оцінили у $25 млрд.

Очікується, що більшість операційних витрат на ОІ-2024 покриється від трьох джерел фінансування: від МОК (€1,2 млрд), від місцевих спонсорів (€1,2 млрд) та від глядачів (продаж квитків та туристичні сервіси на суму біля €1,4 млрд). Решту витрат взяв на себе державний бюджет Франції – більша частка прийдеться на Паралімпіаду, які зазвичай спонсори фінансують набагато менше.

Церемонія відкриття Парижа-2024 Фото Віталія Клюєва

Кошти від МОК – це гроші, які комітет отримує від бродкастерів (за права на трансляцію Ігор) та спонсорів, серед яких такі глобальні бренди, як Samsung, P&G, Visa, Toyota та інші.

За період з 2017-го по 2021-й роки (дві Олімпіади – зимова Пхенчхан-2018 та літня Токіо-2020) МОК заробив $7,6 млрд. З цієї суми більшу частину (61%) принесла реалізація ТБ-прав, 30% надійшло від спонсорів та 9% – від інших доходів (зокрема, атрибутика, реалізація прав тощо).

МОК не публікує свої доходи від окремих Олімпіад у відриві від інших: бродкастерам та спонсорам зазвичай пропонують пакети відразу на кілька Ігор. До речі, основний інтерес глядачів припадає на літні Олімпіади, і, по суті, вони за собою "тягнуть" ще й зимові види спорту.

Компанія Warner Bros Discovery (WBD) уклала з МОК ексклюзивний контракт як бродкастер на період 2018-2024, заплативши €1,3 млрд. Свої прибутки компанія заробила, продаючи субліцензійні права бродкастерам окремих країн.

Щодо спонсорів, то загалом у програмі спонсорства ОІ-2024 беруть участь біля 80 різних компаній, які поділені на три категорії: преміальні, офіційні та всесвітні партнери. Зокрема, відомий лакшері-бренд "Луї Віттон" за присутність на паризькій Олімпіаді у статусі преміального партнера заплатив оргкомітету €150 млн.

Точні дані про те, скільки заробить МОК на Олімпіаді-2024, стануть відомі лише через два роки, коли комітет опублікує фінансовий звіт. МОК – некомерційна організація, тому майже весь свій дохід комітет спрямовує або на федерації, або на організації заходів. МОК залишає собі лише невелику частину (10%), щоб платити зарплати співробітникам та реалізовувати власні проекти.



Фото Віталія Клюєва

За МОК у будь-якому разі можна не перейматися. А ось країни та міста-організатори частіш за все опиняються не в змозі відбити витрати на організацію Олімпійських ігор. Тому зазвичай набуття права на проведення Олімпіади, окрім ентузіазму, стикається з протестами та незадоволенням мешканців приймаючих міст. Так було і в Парижі. Проте організатори та аналітики сподіваються на довгостроковий ефект від використання олімпійської спадщини.

Згідно з прогнозами паризького Центра вивчення спортивної економіки і права (CDES), довгостроковий економічний ефект від ОІ-2024 має скласти до €11,2 млрд. До цієї суми входять доходи від організації змагань (біля €4,6 млрд), від будівництва олімпійських об’єктів (біля €3 млрд) та прибутки від туризму (біля €3,6 млрд).

Втім, €11,2 млрд – це оптимістичний прогноз, а є ще базовий (€9 млрд) та негативний (€6,7 млрд). Час покаже. Але в будь-якому разі паризька Олімпіада окупиться, щоправда, у перспективі до 2034 року.

Виконавчий директор Оргкомітету ОІ-2024 (COJO) Етьєн Тобуа підкреслив, що головною метою організаторів є не одержати прибутки, а провести видовищні Ігри, максимально дотримавшись бюджету.

Семен Запорожець