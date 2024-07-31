Алькарас — другий наймолодший тенісист, який вийшов у чвертьфінал Олімпіади в одиночному розряді

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) вписав своє ім'я в історію, завдяки перемозі над росіянином Романом Сафіулліним у матчі 1/8 фіналу одиночного розряду Олімпіади-2024.

21-річний спортсмен став наймолодшим чоловіком, який дійшов до чвертьфіналу Ігор в одиночці після Новака Джоковича. Сербський тенісист на Іграх-2008 був на 17 днів молодший за Карлоса.

У чвертьфіналі Олімпіади-2024 Алькарас зіграє проти американця Томмі Пола (13). Раніше ми повідомили про суперника Джоковича на цій стадії.

Зазначимо, що Карлос також вийшов у 1/4 фіналу у парному розряді, де він з Рафаелем Надалем зіграє проти дуету Остін Крайчек — Раджив Рем із США.