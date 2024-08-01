Акторка з фільму "Сам удома", Стейтем та зірка "Зоряних війн": знаменитості, які колись виступали на Олімпійських іграх

Нещодавно у Парижі стартували Олімпійські ігри-2024. Цей турнір привертає увагу всього світу, адже більшість видів спорту представлені у програмі.

Кожен має свого фаворита та підтримує свою країну, та чи були ви готові дізнатися про те, що теперішні відомі люди раніше бодай раз та й пройшли у своїй кар’єрі такий етап, як Олімпіада?

Чемпіон розповідає про зірок, які колись виступали на Олімпійських іграх.

1. Джейсон Стейтем

Легендарний актор, який багатьом відомий через фільми "Форсаж", "Нестримні" та "Великий куш". Саме він став одним із тих, хто побував на Олімпіаді. Зірка американських бойовиків брав участь в Олімпійських іграх у 1988 і 1992 роках у дисципліні стрибки у воду. Щоправда, привезти додому медаль йому так і не вдалося.

2. Джонні Вайсмюллер

Він зіграв Тарзана в дванадцяти фільмах 30-40-х років. Перш ніж стати актором, Джонні представляв США на Олімпійських іграх 1924 року в Парижі та 1928-го в Амстердамі. Він здобув шість медалей у двох видах спорту.

У 1924 році він виграв три золоті медалі з плавання і бронзу з водного поло. У 1928-му зірковий актор здобув два золота з плавання.

3. Гілларі Вулф

Цю акторку складно не впізнати, бо хто ж не дивився фільм "Сам удома"? Вона зіграла Меган, старшу сестру Кевіна Маккалістера. Після повторної ролі у фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" в 1992 році вона покінчила із акторською діяльністю заради спорту.

Відтак Гілларі виступала за США в дзюдо на двох Олімпійських іграх — в Атлантиці в 1996 році і в Сіднеї в 2000-му. Хоча вона не виграла жодної медалі, але все одно потрапила в топ-10 у 1996 році, фінішувавши дев’ятою.

4. Боб Андерсон

Його акторська кар’єра тривала понад 50 років і включала ролі у таких великих фільмах, як "Зоряні війни", "Володар кілець" і "Принцеса-наречена", але до того, як покійна англійська зірка розпочав свою успішну голлівудську кар’єру, у нього була ще одна — фехтування. Він представляв Великобританію на Олімпіаді 1952 року у Фінляндії, але до п'єдесталу не дійшов.

5. Кейтлін Дженнер

Що цікаво, на Олімпійських іграх Кейтлін виступала як чоловік під іменем Брюс Дженнер — він був відомий як легкоатлет та олімпійський чемпіон.

У червні 2015 року Брюс оголосив, що змінив стать з чоловічої на жіночу. Дженнер двічі брала участь в олімпійському десятиборстві, представляючи США в 1972 році, тоді вона фінішувала десятою. Однак вже у 1976 році вона виграла золоту медаль.

До слова, цьогорічні Олімпійські ігри триватимуть до 11 серпня, у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Соломія Романчук