Олімпійська абетка від “А” до “Я”: депутат-рекордсмен,  Світоліна, Магучіх і Харлан, щастя та ироди

А Алексіїви. 23-річні сестри-близнючки, бронзові призери Токіо-2020 Владислава та Марина Алексіїви виступлять в дуєті та груповій програмі синхронного плавання. Влада та Марина в цьому олімпійському циклі зібрали повні комплекти нагород на чемпіонатах світу, тож сподіваємося на їх вдалий виступ в Парижі.

Б Брейкінг. Змагання з брейкінгуі дебютують на Олімпіаді і відбудуться серед чоловіків та жінок. У їх рамках 16 чоловіків (B-Boys) та 16 жінок (B-Girls) поборються в сольних баттлах. Спортсмени використовуватимуть комбінацію елементів, включаючи "windmill" («вітряки»), "6-step" («6 кроків» – базова послідовність роботи ніг) і "freezes" («завмирання»), адаптуючи свої рухи та імпровізуючи під треки діджея. Їх виступи будуть оцінювати судді. Від України свою майстерність будуть демонструвати троє учасників - 34-річний Юрій Кузнецов, 29-річна Катерина Павленко та 30-річна Анна Пономаренко.

В Веслування. До збірної з академічного веслування увійшли 7 спортсменів. Екіпаж жіночої парної представляють 32-річна Дарина Верхогляд, 31-річна Євгенія Довгодько, 27-річна Катерина Дудченко та олімпійська чемпіонка Лондона-2012 38-річна Анастасія Коженкова. Запасна - ще одна олімпійська чемпіонка Лондона-2012 33-річна Наталія Довгодько. Екіпаж чоловічою парної двійки складають Ігор Хмара та Станіслав Колальов. Також, в жіночій одиночці стартуватиме Євгенія Довгодько.



Наша команда з веслування на байдарках і каное складає 8 спортсменів. 28-річний каноїст Павло Алтухов буде змагатися в одиночці на дистанції 1000 метрів. 25-річний Дмитро Даниленко, 27-річні Олег Кухарик та Іван Семикін і 32-річний Ігор Трунов виступлять в байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів, а Кухарик і Трунов ще і в байдарці-двійці. 35-річна Марія Повх стартує в байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів. Срібна призерка Олімпіади в Токіо-2020 26-річна Анастасія Рибачок (Четверікова) разом з Людмилою Лузан виступлять у каное-двійці на дистанції 500 метрів, а Лузан ще і в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо уроженка Івано-Франківська виграла дві нагороди - срібну та бронзову. Лузан є триразовою чемпіонкою світу і однією з наших надій на успішний виступ в Парижі.

Г Гімнастика. У нашій команду з художньої гімнастики 6 гімнасток. Наймолодші - 16-річні Кіра Ширикіна, Таїсія Онофрийчук та Валерія Перемета. А також 19-річні Аліна Мельник та Діана Баєва і 21-річна Марія Височанська. Всі виступлять в групових вправах. Серед тренерів бачимо і доньку нашої футбольної легенди Ірину Блохіну.В спортивній гімнастиці в складі збірної України також 6 гімнастів. Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 30-річний Олег Верняєв (команда, багатоборство), 20-річний Ілля Ковтун (багатоборство, бруси), 31-річний Ігор Радівілов (стрибок), 19-річний Радимир Стельмах (команда, багатоборство), 21-річний Назар Чепурний (стрибок) та 16-річна Анна Лащевська (колода).

ґ Ґрати на перемогу доведеться футбольній збірній України, яка вперше в своїй історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри. Футбольна збірна стала п’ятою командою України, яка потрапила на Олімпіаду. В Атланті-1996 виступили чоловіча збірна України з водного поло, жіноча збірна України з волейболу (обидві команди зупинилися на груповому турнірі) та жіноча збірна України з баскетболу (4 місце). В Афінах-2004 жіноча збірна України з гандболу завоювала бронзові нагороди і це наш найкращий результат в командних видах спорта на Олімпіадах.

Д Дар’я Білодід. 23-річна бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо-2020 має 470 тисяч підписників в інстаграмі. У ваговій категорії до 48 кг українка була непереможною, вигравши два чемпіонати світу у 17 та 18 років. Перехід у вагову категорію до 57 кг позначився на результатах - на турнірах серії Grand Slam, Grand Prix і Masters в цьому та минулому роках киянка 5 разів посіла третє місце. Але донька дворазового чемпіона Європи Геннадія Білодіда все одно є однією з наших надій на успішний виступ на олімпійському татами в Парижі.

Е Еліна Монфіс (Світоліна). 29-річна тенісистка завоювала бронзові медалі в одиночному розряді на Олімпійських іграх в Токіо і спробує покращити цей результат у Парижі. Найуспішніша спортсменка в історії українського теннису має 1,7 мільйонів підписників в інстаграмі і є лідером по цьому показнику серед всіх українських олімпійців, які виступлять в Парижі.

Є Єлізавета Литвиненко. 20-річна дзюдоїстка, яка виступає у ваговій категоріїх до 78 кг, їде на свою першу Олімпіаду. Уроженка Дніпропетровщини у 18 років завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022, а зараз спробує успішно здати більш важливий олімпійський екзамен.

Ж Жан Беленюк. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк їде на свою третю Олімпіаду. В Ріо-де Жанейро-2016 темношкірий українець виборов срібну нагороду, а на наступних Іграх в Токіо став переможцем турніру. Зараз Жану 33 роки і, скоріше за все, це його остання Олімпіада. Якщо на олімпійському килимі Парижу Жан завоює медаль будь-якого ґатунку, це буде беззаперечним успіхом. Ще один рекорд Беленюк вже побив - він став першим українським атлетом, який їде на свої другі Олімпійські ігри в статусі народного депутата. Тож ми вже знаємо, за якого олімпійця фракція “Слуга народу” буде вболівати найбільше.

З Заковорот Петро. Перший уродженець України, який став учасником Олімпійський ігор. Петро народився на Харківщині в 1871 році і прийняв участь в Олімпіаді-1900 у Парижі в турнірі з фехтування. У фіналі змагань з шаблі зайняв сьоме місце. В 1935 році, коли Заковороту було 64 роки (!), він став чемпіоном УРСР.

И Ироди. На жаль, серед олімпійський чемпіоні і прапороносців збірної достатньо зрадників України. Прапороносець збірної України в Ліллехаммері-1994 олімпійській чемпіон Віктор Петренко (фігурне катання) виступав на ледовому шоу в Сочі влітку 2022 року, за що його було позбавлено державної премії та виключено з посади віце-президента Української федерації фігурного катання. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, прапороносець збірної України на Іграх в Пекіні-2008 Яна Клочкова ще на початку повномасштабної війни поїхала до Криму (нагадаємо, вона народилася в Сімферополі), де підіграє російським пропагандистам, нагадуючи поведінку ще одного представника Криму олімпійського чемпіона Артура Айвазяна (кульова стрільба), який після окупації Криму в 2014 році лишився жити на півострові та прийняв російське громадянство.

І Ідзінський. 25-річний український Геркулес Юрій Ідзінський представлятиме нашу країну у вільній боротьбі (вагова категорія до 125 кг). Батько Юрія вже більше двох років служить у рядах ЗСУ, захищаючи нашу країну від російської навали.

Ї Їжа. Головний ресторан в Олімпійському селищі розрахований на 3500 місць і працюватиме цілодобово. Там подаватимуть страви за більш як 500 рецептами. Щодня спортсмени зможуть обирати з 40 основних страв, із загальної кількості 120 рецептів, які будуть змінюватися протягом тижня. Третина страв будуть вегетаріанськими.



Зі страв французької кухні можна буде скуштувати вегетаріанський бургіньйон або брандад із тріски. Азійська кухня буде представлена свинячим фаршем з тайським базиліком, цвітною капустою з куркумою. З афро-карибській кухні можна буде спробувати шакшуку або соте з креветками. У розділі «Кухні світу» - баранина з м'ятою або овочева мусака.

Й Йо - так здивовано реагували б атлети Великобританії та Швеції, дізнавшись про олімпійські преміальні збірної України (125 тисяч доларів за золоту медаль). Справа в тому, що у цих країнах уряди взагалі не виплачують спортсменам олімпійські призові. В США за золоту медаль сплачується 37 500 доларів, з яких вираховують 39 відсотків податків (у українських атлетів сумма вже іде “чистою”, після сплати податків).

К Ковпаки Фрігі. Традиційні фрігійські ковпаки Фрігі є талісманами Олімпійських ігор в Парижі.

Л Легка атлетика. Збірна з легкої атлетики має найбільше представництво в українській делегації - 25 спортсменів. Серед них варто виділити Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), для якої Олімпіада в Парижі вже буде третьою, рекордсменку світу 22-річну Ярославу Магучіх (висота) та її колегу 26-річну Юлію Левченко.

М Магучіх. Легкоатлетка з Дніпра на Діамантовій лізі в Парижі 7 липня встановила новий світовий рекорд в стрибках у висоту (210 см), побивши рекорд болгарки Стефки Костадіфнової, який тримався з 1987 року (!). Ярослава - бронзова призерка Олімпіади в Токіо-2020, чинна чемпіонка Європи і одна з головних українських надій на успішний виступ в Парижі.

Н Нові олімпійські види спорту. Відразу чотири нових види спорту увійшли в програму Олімпійських ігор у Парижі-2024. Це брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг та серфінг.

О Ольга Харлан. 33-річна фехтувальниця їде на свою п’яту Олімпіаду і тільки з Токіо-2020 українка повернулася без медалей. Зараз в активі шостиразової чемпіонка світу олімпійське “золото” Пекина-2008, “бронза” Лондона-2012 та “срібло” в командній першості і бронза” в особистих змаганнях в Ріо-де-Жанейро-2016.

П Призові. Українським атлетам, які завоюють в Парижі золоті медалі, будуть виплачені премії від держави у розмірі 125 тисяч доларів (гривневий еквівалент). Срібним призерам - 100 тисяч, бронзовим - 80 тисяч доларів. За 30 років олімпійські призові в Україні пройшли цілу еволюцію. В Атланті-1996 та Сіднеї-2000 українські олімпійські чемпіони отримали премії в розмірі 50 тисяч доларів. В Афінах-2004 та Пекіні-2008 - 100 тисяч доларів. В Лондоні-2012, Ріон-де-Жанейро-2016 та Токіо-2022 - 125 тисяч долларів. Зазначимо, що з Олімпіади в Лондоні-2012 держава також почала виплачувати премії тренерам олімпійських чемпіонів та призерів - в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів.

Р Рекордсменка. Олімпійська чемпіонка Олена Костевич (кульова стрільба) їде на свою шосту Олімпіаду і це рекорд серед українських атлетів. Окрім золота Афін, Костевич завоювала три бронзові медалі - дві в Лондоні-2012 та одну в Токіо-2020.

С Стрибки у воду. Українська команда нараховує відразу 15 стрибунів, з яких 6 знаходяться в резерві. Лідер збірної - 18-річний Олексій Середа, який в 13 років став наймолодшим в історії чемпіоном Європи. В стрибках у воду традиційно домінують азіатські спортсмени, але прогрес українців в цьому виді спорту викликає повагу.

Т Таїті. Олімпійський турнір з серфінгу відбудеться на острові Таїті (на споті Теахупо). Таїті - найбільший острів Французької Полінезії і є заморською громадою Французької Республики (таитяне мають французьке громадянство). Цікаво, що відстань від Парижу до Таїті складає 15 757 кілометрів.

У Ус. 31-річна киянка Вікторія Ус (веслувальний слалом) їде на свою третю Олімпіаду. Минулого року Ус виграла Європейські ігри в Кракові.

Ф Футбол. Вперше в історії незалежної Україна наша збірна буде представлена в олімпійському футбольному турнірі. Головний тренер Руслан Ротань не зміг викликати всіх найсильніших гравців у віці до 23 років, але, сподіваємося, після фіаско на Євро-2024 національної команди, олімпійська збірна нас приємно здивує. Нагадаємо, що коли збірна тоталітарної країні СРСР перемогла на Олімпіаді в Сеулі-1988, її кістяк складали українці - Олексій Михайличенко представляв київське Динамо, Володимир Лютий, Олексій Чередник та Вадим Тищенко - Дніпро, а етнічний українець Євген Яровенко опинився у Дніпрі через декілька місяців після Олімпіади. Серед лідерів команди також був уродженець Одещини Ігор Добровольский. Не забуваємо і за вихованця львівського футболу Володимира Татарчука.

Х Хижняк. Боксер Олександр Хижняк, якому 3 серпня виповниться 29 років, зробить ще одну спробу завоювати золоту медаль. 3 роки тому в Токіо “Полтавський танк” програв в фіналі Олімпіади нокаутом і вирішив лишитися в олімпійському боксі ще на один цикл. Наскільки правильне рішення прийняв Олександр, дізнаємося незабаром.

Ц Цифри. Офіційна делегації України складається з 297 осіб, серед яких 140 спортсменів та спортсменов, 95 тренерів, 24 лікаря та массажиста, 12 спаринг-партнерів та альтернативних (запасних) атлетів, 16 членів штабу збірної, 6 спеціалістів з адміністративно-технічного і екіпірувального забезпечення, 4 водії. Збірна України представлена в 26 з 32 дисциплін, які входять в програму Олімпійських ігор.

Ч Чемпіон. Всі події Олімпіади будуть оперативно висвітлюватися на сторінках Champion.com.ua та Української Правди (Pravda.com.ua). Спеціальний кореспондент Чемпіона щоденно буде писати з Парижа для вас ексклюзивні новини та репортажі. Сайтів багато, Чемпіон - один!

Ш Шацьких. Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких як борець вигравав чемпіонат світу-2006 та брав участь у двух Олімпіадах - в Афінах-2004 та Пекіні-2008. В Афінах-2004 Шацьких нахабно засудили у сутичці з росіянином. Це вже другі Олімпійські ігри для Володимира як для тренера. В Париж кваліфікувалися тільки двоє борців греко-римського стилю - олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк та 25-річний срібний призер Токіо-2020 Парвіз Паша-огли Насібов. Обидва мастери килиму є претендентами на нагороди.

Щ Щастя будут відчувати наші фани олімпійського руху, якщо українці завоюють в Парижі більше 3-4 золотих медалей. Сервіс Gracenote прогнозує, що Україна завоює 17 нагород, з них: 2 золоті, 5 срібних та 10 бронзових.

Ю Юлія Левченко. Уроженка Бахмута, яка спеціалізується на стрибках у висоту, стала віце-чемпіонкою світу в 2017 році. В цьому олімпійському циклі 26-річна українка, яка має зріст 180 см, не демонструвала феноменальних результатів. Але продовжувала впевнено перемагати в різних рейтингах найсексуальніших та найкрасивіших спортсменок України.