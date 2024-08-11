Нідерландка Хассан з олімпійським рекордом виграла марафон

Нідерландська легкоатлетка Сіфан Хассан здобула свою третю медаль на Олімпійських іграх-2024.

31-річна спортсменка виграла жіночий марафон (42 км 195 м) після того, як цього тижня здобула бронзу на дистанціях на 5000 і 10000 метрів.

Хассан пробігла дистанцію за 2 години 22 хвилини та 55 секунд, що стало новим олімпійським рекордом. Попередній був встановлений у Лондоні-2012 ефіопкою Тікі Джелан (2:23:07).

Срібну медаль здобула ефіопка Тігст Ассефа. Бронза - у представниці Кенії Хеллен Онсандо Обірі.

1. 🥇 Сіфан Хассан (Нідерланди) — 2:22,55

2. 🥈 Тігст Ассефа (Ефіопія) — 2:22,58

3. 🥉 Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) — 2:23,10

За всіма головними подіями 16 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.