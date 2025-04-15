Учасник трьох зимових Олімпіад вирішив піти зі спорту в 33 роки
Пауль Берг
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Німецький сноубордист Пауль Берг оголосив про завершення кар'єри. У вересні йому виповниться 34 роки.
Про це повідомляє Sport.de.
Спортсмен вирішив не чекати наступного року, щоб вчетверте представити країну на зимових Олімпійських іграх.
"Я помітив, що потрібного вогню вже немає. Навіть Ігри наступного року якось перестали бути для мене мотивацією.
Коли я це зрозумів, то вирішив, що настав правильний час піти на пенсію", — пояснив Берг.
На чемпіонаті світу 2019 року він здобув бронзову медаль. Найкращий результат на Олімпіаді він показав у 2014 році, коли посів 13 місце.
Нагадаємо, чемпіон світу та Європи з плавання австрієць Фелікс Аубек прийняв рішення завершити кар'єру у 28-річному віці.