На пенсію після семи Олімпіад: зірка японського спорту оголосила про завершення кар'єри

Японська сноубордистка Томока Такеучі, яка брала участь у шести останніх зимових Олімпійських іграх, заявила у четвер, що завершить кар'єру після закінчення олімпійського сезону 2025-26 років.

Її слова передає Kyodo News.

Срібна призерка Олімпіади 2014 року в Сочі з паралельного гігантського слалому вже виконала кваліфікаційні вимоги, встановлені Лижною асоціацією Японії для участі на Олімпіаді Мілан-Кортіна у лютому наступного року. Таким чином, вона представить свою країну на семи Олімпіадах.

7 Олімпійських ігор – рекорд для Японії, який належить Сейку Хасімото. Вона взяла участь у чотирьох зимових Іграх (ковзанярський спорт) та трьох літніх (велоспорт).

"Я хочу викластися на повну, щоб перемогти", – сказала 41-річна спортсменка на пресконференції в Токіо.

Уродженка Хоккайдо дебютувала на Олімпійських іграх у 2002 році. Такеучі не змагалася близько двох з половиною років після Олімпіади 2018 року в Пхьончхані, Південна Корея.

На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні вона посіла 15-те місце у паралельному гігантському слаломі.

Протягом кар'єри Томока 14 разів піднімалася на подіум змагань Кубку світу, включаючи одну перемогу.

Нагадаємо, американська гімнастка Мері Лу Реттон, яка здобула 5 медалей на Іграх-1984, була заарештована за водіння в стані алкогольного сп'яніння.