Чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпіади-2021 звинуватила ексбойфренда у зґвалтуванні

Іспанська спортсменка Ана Пелетейро-Компаоре, яка 2019 року ставала чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину, а на Олімпіаді-2021 виборола бронзу, зізналася, що була зґвалтована колишнім хлопцем Нельсоном Еворою.

Про це пише Larazon.es.

Вона з ним перебувала у стосунках 5 років. Евора – олімпійський чемпіон у потрійному стрибку.

"Я прокидалася вночі, вступаючи в статеві стосунки без згоди. І я все одно залишилася з ним", – зізналася вона.

Також вона повідомила і про психологічний тиск від нього. Він змушував її одягатися так, як подобалося йому.

" Він змінив абсолютно все в мені. Мій стиль одягу, мою зачіску, моє поводження з рідними та зі своєю сім’єю", – сказала Пелетейро-Компаоре.

Ана додала, що кожного місяця у нього були нові подруги, але він говорив, що це ніби то його "давні колеги".

"Щомісяця у нього з’являлися нові друзі, і він вигадував історії про те, що вони дружили тисячу років тому, і все це була брехня. Вони насправді були коханцями", – сказала спортсменка на відео у власному Tik-tok.

Іспанка розійшлася з Нельсоном Еворою ще у 2021 році. Нещодавно вона одружилася на власному тренері Бенжаміні Компаоре.