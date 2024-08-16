Польща планує провести Олімпіаду в найближчі 20 років

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поляки можуть прийняти літні Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році.

Слова політика цитує портал dzieje.pl.

Туск підкреслив, що Євро-2012 досі згадується європейськими партнерами, як організаційний шедевр, а чимало інфраструктури вже готове для приймання Олімпіади.

"Реальна перспектива, з урахуванням попередніх рішень, зобов'язань і декларацій Міжнародного олімпійського комітету, — це 2040 або 2044 рік", — сказав прем'єр-міністр.

Також міністр спорту Славомір Нітрас запевнив, що з організаційної точки зору Польща здатна провести Ігри, маючи частину готових об'єктів. Він оголосив про намір представити в листопаді проєкт розвитку польського спорту та додав, що стратегія буде розрахована до 2040 року, з метою підготовки Польщі до проведення Олімпійських ігор.

"Я сподіваюся, що зиму, весну наступного року ми проведемо у серйозній дискусії зі спортивною спільнотою про те, як зробити так, щоб Олімпіада в Польщі відбулася, була успішною і стала рушієм не тільки для спорту, але й для Польщі в цілому, як це сталося з Євро-2012", — сказав Нітрас.

Нагадаємо, що Польща завершила Олімпійські ігри-2024 у Парижі на 42 місці в медальному заліку, завоювавши 1 золоту нагороду, 4 срібних та 5 бронзових.