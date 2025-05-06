Учасниця ОІ-2024 заявила, що її колишній чоловік працює на КДБ Білорусі – пара певний час проживала в Україні

Відома білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка після 2021 року не поверталася на батьківщину, заявила, що її чоловік Арсеній Зданевич почав співпрацю з КДБ Білорусі.

Про це вона сказала в інтерв'ю для Sport.interia.pl.

"(Кілька років тому – прим.) Я написала президенту Польщі, що хочу представляти Польщу та хотіла би змінити громадянство. Я там згадала, що в мене є чоловік, і що я б хотіла, щоб він теж залишився в Польщі, бо він моя опора. Я дуже хотіла, щоб він теж отримав громадянство. І він його отримав. Однак наразі він проживає в Білорусі та співпрацює з місцевим КДБ. Тепер він там каже, що ніколи не хотів польського громадянства і що воно йому зовсім не потрібне. Для мене дивно, що ніхто в Польщі не займався тим фактом, що наш громадянин співпрацює з КДБ", – сказала вона.

Зазначимо, шо після виборів у серпні 2021, коли Олександр Лукашенко, незважаючи на масові протести, втримав владу, вона не повернулася в країну, хоча Тимановську силою хотіли повернути у Білорусь.

Спочатку вона проживала в Києві. Згодом до неї переїхав і Арсеній Зданевич. Вони розлучилися в 2023 році.

"Був суд, і там все вирішувалося. Ми розлучилися після чемпіонату світу в Будапешті, і після кількох місяців шлюборозлучного процесу рішення суду було прийнято. Єдина проблема полягала в тому, що він вкрав у мене купу грошей і покинув країну. Але я вже нічого не можу з цим вдіяти. Мій колишній чоловік отримав громадянство за підписом президента, тому позбавити його зараз нелегко. І я дуже хотіла би, щоб у нього цього не було. Я б не хотіла, щоб він знову приїхав до Польщі. Зрештою, невідомо, що він може зробити в нашій країні, оскільки він співпрацює з КДБ. Не скажу, що боюся, що він прийде до мене, але мені точно некомфортно", – додала Тимановська.

Тимановська стала переможницею Універсіади-2019 на дистанції 200 м. У 2023 році спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату Польщі в приміщенні на дистанції 60 м.

Збірну Польщі вона представляла на Олімпійських іграх у Парижі, але на дистанції 200 м не зуміла відібратися у фінальну вісімку, щоб боротися за нагороди.