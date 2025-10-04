Українська правда
Узбекистанський боєць UFC отримав дискваліфікацію через допінг

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 08:53
Рамазонбек Теміров
Узбекистанський боєць UFC найлегшої ваги Рамазонбек Теміров отримав дискваліфікацію через вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Спортсмен отримав позитивний тест на триметазидин (TMZ) – проби було взято 12 червня та 4 липня у Пхукеті.

Цей препарат призначають при серцевій недостатності та інших схожих захворюваннях. Триметазидин внесено до списку заборонених речовин як гормональний та метаболічний модулятор. 

У підсумку, Теміров отримав річну дискваліфікацію, але оскільки його не повідомили одразу про позитивні допінг-проби, то відсторонення діятиме до 5 липня наступного 2026 року.

У своєму останньому поєдинку узбекистанець здолав Чарльза Джонсона – це трапилось у березні цього року.

Раніше черговий представник російського лижного спорту здав позитивний тест на мельдоній.

