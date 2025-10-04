Узбекистанський боєць UFC отримав дискваліфікацію через допінг

Узбекистанський боєць UFC найлегшої ваги Рамазонбек Теміров отримав дискваліфікацію через вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Спортсмен отримав позитивний тест на триметазидин (TMZ) – проби було взято 12 червня та 4 липня у Пхукеті.

Цей препарат призначають при серцевій недостатності та інших схожих захворюваннях. Триметазидин внесено до списку заборонених речовин як гормональний та метаболічний модулятор.

У підсумку, Теміров отримав річну дискваліфікацію, але оскільки його не повідомили одразу про позитивні допінг-проби, то відсторонення діятиме до 5 липня наступного 2026 року.

У своєму останньому поєдинку узбекистанець здолав Чарльза Джонсона – це трапилось у березні цього року.

Раніше черговий представник російського лижного спорту здав позитивний тест на мельдоній.