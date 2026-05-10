Чемпіон ММА

Руднєв здобув ефектну перемогу над проросійським бійцем у бою за титул UAE Warriors

Олександр Булава — 10 травня 2026, 00:32
Владислав Руднєв
Instagram / rudnev_champ

Український боєць ММА Владислав Руднєв переміг вірменина Мартуна Межлумяна і та став новим чемпіоном титула UAE Warriors.

Українець завершив поєдинок у першому раунді, змусивши суперника здатися після больового прийому.

Зазначимо, що суперник українця хоч і представляє Вірменію, але живе і тренується в Росії.

Владислав Руднєв – заслужений майстер спорту України з самбо, шестиразовий чемпіон світу та чотириразовий чемпіон Європи. Торік він здобув дві золоті нагороди з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025, що відбулися в китайському Ченду.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Руднєв - чотириразовий чемпіон світу із бойового самбо
