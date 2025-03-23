Едвардс перед рідною публікою достроково програв Бреді

22 березня у столиці Англії, Лондоні, пройшов турнір UFC Fight Night 255, головною подією якого став 5-раундовий бій у напівсередній вазі між ексчемпіоном британцем Леоном Едвардсом (22-5) та американцем Шоном Бреді (18-1).

Бій завершився перемогою задушливим прийомом Бреді в четвертому раунді.

32-річний американець заволодів ініціативою з перших хвилин бою, тому закономірно здобув перемогу.

Ця поразка стала другою поспіль для 33-річного Едвардса після того, як він програв титул чемпіона в напівсередній вазі Белалу Мухаммаду в липні.

Перемога стала третьою поспіль для Брейді. Він також програвав Мухаммаду, але ще в жовтні 2022 року.

UFC – Fight Night 255

22 березня, Лондон

Шон Бреді (США) – Леон Едвардс (Велика Британія) 4/5 (guillotine choke)

A NEW TITLE CONTENDER IS HERE 🚨



Sean Brady just submitted Leon Edwards at #UFCLondon! pic.twitter.com/6hkMYhyiWY — UFC (@ufc) March 22, 2025

Нагадаємо, сьогодні пішов з життя легендарний боксер Джордж Форман.