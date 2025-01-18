Проукраїнский Двалішвілі проти брата Хабіба і захист титулу Махачєва: анонс та головні інтриги UFC 311

Світ боїв, де немає місця помилкам і кожен рух на рингу – це боротьба за все, до останнього подиху, до останнього удару. І ось, на арену UFC 311 вийдуть бійці, які не просто мають титули та перемоги, а живуть цією грою, цим життям, і готові на все, аби увійти в історію. Вечір, який, без сумніву, стане легендарним, принесе нам одразу кілька яскравих інтриг, які триматимуть у напрузі до останньої секунди.

Мераб Двалішвілі, грузинський боєць, який став символом стійкості, виступатиме в поєдинку проти Умара Нурмагомедова – двоюрідного брата Хабіба. Цей бій – не просто зустріч двох спортсменів. Це справжнє випробування, для обох бійців. Результат поєдинку потенційно ознаменує цілу еру у найлегшій ваговій категорії.

Але це ще не все. В центрі уваги UFC 311 – і захист титулу Іслама Махачєва, чемпіона UFC в легкій вазі, який тримає в руках не лише золотий пояс, але й всі очікування на його подальшу кар’єру. Його опонент – Ренато Мойкано, який отримав свій шанс через травму Армана Царукяна.

UFC 311 – це більше, ніж просто черговий турнір. Це момент, який визначить долю чемпіонів та претендентів. Давайте ж розберемо головні поєдинки та познайомимося з бійцями.

Двалішвілі проти Нурмагомедова: чому українцям варто вболівати за грузина?

Мераб Двалішвілі – не просто боєць UFC, це символ незламності та відданості своїм принципам. Його кар'єра – історія не лише фізичної сили, а й моральної стійкості, адже у кожному своєму поєдинку Двалішвілі доводить, що справжня боротьба відбувається не тільки на рингу, але й у серці кожного. Грузин, який став героєм для багатьох, не боїться відкрито заявити про свої погляди і свої принципи.

У складні часи для України Мераб не залишився осторонь. Він став одним з перших бійців, хто публічно підтримав український народ, вказавши на його право на свободу та незалежність. Для нього цей конфлікт – не просто геополітична ситуація, а боротьба за людські цінності, які він сам розділяє.

Що стосується бойової складової грузина, він є неймовірною кардіо-машиною. Ще під час тренувань зі своїм близьким другом Алджамейном Стерлінгом він показував шалені речі на спарингах, а згодом товариш "поступився" йому титульним шансом, який Мераб успішно реалізував. Боротьба, бійцівське IQ та вміння "терпіти" привели бійця до титулу у найлегшій вазі.

Тепер на шляху грузина стоїть Умар Нурмагомедов, який отримав черговий "аванс" від керівництва компанії за заслуги свого іменитого родича.

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Умар до дебюту в UFC виступав у таких промоушенах, як FNG, PFL і GFC, де зарекомендував себе як перспективний боєць. Контракт з UFC він підписав у 2020 році, але перший поєдинок в Octagon відбувся лише через рік через численні переноси та скасування боїв. Незважаючи на труднощі, Нурмагомедов продовжував домагатися успіху і привертав увагу керівництва UFC.

Вже після дебюту в UFC Умар швидко піднявся в рейтингах, і вже в грудні 2023 року здобув перемогу над Корі Сендхагеном, потрапивши до топ-15 бійців у своїй категорії. Тим не менш, лише один поєдинок із сильний суперником не робить брата Хабіба фаворитом. На нас чекає боротьба, у прямому сенсі цього слова, проте чи витягне росіянин шалений темп Мераба? Це ми вже побачимо у неділю вранці.

Чи зможе Мойкано дати бій Махачєву?

Іслам Махачєв продовжує свою домінацію в легкій вазі UFC, і на черзі у нього ще одне важливе випробування – бій проти бразильця Ренато Мойкано. Махачєв знаходиться на фантастичній серії з 14 перемог, включаючи титульний поєдинок проти Чарльза Олівейри та дві успішні захисти пояса, зокрема проти таких великих імен, як Александер Волкановскі. З іншого боку, Мойкано – це досвідчений бразильський боець, відомий своєю потужною ударною технікою і вмінням вести бій на дальній дистанції.

Ренато Мойкано має репутацію непоганого бійця з дуже хорошими навичками у стійці. Він може завдати серйозних ударів ногами та руками, що неодноразово доводив у своїх попередніх поєдинках, включаючи перемоги над бойовими суперниками, такими як Беніль Дариуш і Тіберіо. Мойкано демонструє сильну ударну техніку та здатність працювати на всіх рівнях – як на ближній дистанції, так і на дальній. Однак, його слабкою стороною є боротьба, де Махачєв має перевагу.

Іслам Махачєв, своєю чергою, володіє абсолютно неперевершеним грепплінгом у легкій вазі. Його здатність контролювати суперників на землі і переводити бій в партер навіть з дуже міцної позиції в стійці — це його головний козир. Якщо Мойкано намагатиметься обмежити Махачєва лише ударами, чемпіон UFC, ймовірно, переведе бій на землю, де йому буде набагато легше контролювати ситуацію. Махачєв, хоч і може продовжувати боротьбу у стійці, все ж таки володіє значною перевагою у грепплінгу.

Мойкано, безумовно, має шанси, якщо йому вдасться утримати бій на своїх умовах. Його удари можуть становити реальну загрозу для Махачєва, але питання в тому, чи зможе бразилець витримати темп та зберегти свою енергію, якщо Махачєв виведе його в партер. Мойкано необхідно буде продемонструвати свою витривалість та стійкість до тейкдаунів, щоб вийти на свою перевагу.

Не можна забувати, що Махачєв вже не раз доводив свою здатність витримувати всі 25 хвилин бою на найвищому рівні. З фізичної точки зору, він дуже добре підготовлений і здатний диктувати темп поєдинку, що може бути критичним для Мойкано, якому ще доведеться довести свою готовність до тривалих і складних поєдинків.

Де та коли дивитися UFC 311

Турнір UFC 311 відбудеться у неділю вранці, 18 січня, у Лос-Анджелесі, Каліфорнія на арені Intuit Dome.

Основний кард турніру розпочнеться о 5:00 за Києвом. Орієнтовний початок поєдинку Мераба Двалішвілі та брата Хабіба – 6:00, а бій Махачєва та Мойкано – 7:00.

Трансляцію турніру можна подивитися на платформі Setanta Sports Ukraine.