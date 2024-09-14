Шон ОʼМеллі vs. Мераб Двалішвілі: анонс турніру UFC 306
UFC
Вже в ніч з 14 на 15 вересня відбудеться довгоочікуваний турнір UFC 306 на інноваційній арені Sphere у Лас-Вегасі. Захід, названий Riyadh Season Noche UFC завдяки значній спонсорській угоді, вважається найдорожчим виробництвом в історії компанії, що робить його унікальним видовищем, яке фанати не захочуть пропустити.
Головною подією UFC 306 стане довгоочікуваний бій за титул у найлегшій вазі між чинним чемпіоном Шоном "Sugar" О'Меллі та головним претендентом дивізіону Мерабом Двалішвілі.
У співголовній події відбудеться захопливий третій бій між чемпіонкою UFC у найлегшій вазі Алексою Грассо та колишньою чемпіонкою Валентиною Шевченко.
Основний кард
- Шон О'Меллі (18-1) проти Мераба Двалішвілі (17-4) за титул чемпіона UFC у легкій вазі.
- Алекса Грассо (16-3-1) проти Валентини Шевченко (23-4-1) за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі.
- Браян Ортега (16-3) проти Дієго Лопеса (25-6)
- Даніель Зельхубер (15-1) проти Естабан Рибович (13-1)
- Роналдо Родрігес (16-2) проти Оде Осборн (12-7)
Попередній кард
- Ірен Алдана (15-7) проти Норми Дюмон (11-2)
- Рауль Росас, мл. (9-1) проти Кілена Аорі (25-11)
- Ігнасіо Бахамондес (15-5) проти Мануеля Торреса (15-2)
- Кевін Борхас (9-3) проти Едгара Чайреса (11-5)
- Ясмін Хаурегі (11-1) проти Кетлен Соуза (14-4)