Шон ОʼМеллі vs. Мераб Двалішвілі: анонс турніру UFC 306

Вже в ніч з 14 на 15 вересня відбудеться довгоочікуваний турнір UFC 306 на інноваційній арені Sphere у Лас-Вегасі. Захід, названий Riyadh Season Noche UFC завдяки значній спонсорській угоді, вважається найдорожчим виробництвом в історії компанії, що робить його унікальним видовищем, яке фанати не захочуть пропустити.

Головною подією UFC 306 стане довгоочікуваний бій за титул у найлегшій вазі між чинним чемпіоном Шоном "Sugar" О'Меллі та головним претендентом дивізіону Мерабом Двалішвілі.

У співголовній події відбудеться захопливий третій бій між чемпіонкою UFC у найлегшій вазі Алексою Грассо та колишньою чемпіонкою Валентиною Шевченко.

Основний кард

Шон О'Меллі (18-1) проти Мераба Двалішвілі (17-4) за титул чемпіона UFC у легкій вазі.

Алекса Грассо (16-3-1) проти Валентини Шевченко (23-4-1) за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі.

Браян Ортега (16-3) проти Дієго Лопеса (25-6)

Даніель Зельхубер (15-1) проти Естабан Рибович (13-1)

Роналдо Родрігес (16-2) проти Оде Осборн (12-7)

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