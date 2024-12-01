Шалена неповага: бійчиня UFC ледь не відбила суперниці сідниці під час поєдинку

Бразильська спортсменка ММА Луана Піньєйру опинилася в центрі скандалу після свого третього поспіль поразки у професійній кар'єрі на турнірі UFC Vegas 100. Канадка Джилліан Робертсон не лише перемогла за одноголосним рішенням суддів, але й викликала обурення своєю поведінкою в октагоні.

Під час поєдинку Робертсон у закритті першого раунду кілька разів завдала Піньєйру ударів ліктем у сідниці. Відео з бою показує, як спортсменка використовувала жорстку техніку "12-6", направляючи кінчик ліктя в чутливу зону опонентки. Найболючіший удар, за словами очевидців, стався вже після сигналу про завершення раунду.

Gillian Robertson 12 to 6 elbowing Pinheiro's...ass? 😂 #UFCVegas100 pic.twitter.com/nNVmGPvyrM — Steven Rae (@stevenrae_) November 10, 2024

Луана Піньєйру вибухнула емоційною заявою після поєдинку, назвавши дії Робертсон "неповажними" та підкресливши, що такі удари завдали їй серйозних травм.

Читайте також : Відео Фото Задушила та потрусила дупою: аргентинська бійчиня здолала росіянку та познущалася з неї на турнірі UFC

Пізніше бразильська спортсменка повідомила, що через цей інцидент не могла сидіти і відчувала постійний біль.

Інцидент став однією з найбільш обговорюваних подій UFC Vegas 100, знову піднімаючи питання про спортивну етику і дозволені техніки в змішаних єдиноборствах.