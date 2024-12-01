Шалена неповага: бійчиня UFC ледь не відбила суперниці сідниці під час поєдинку
Бразильська спортсменка ММА Луана Піньєйру опинилася в центрі скандалу після свого третього поспіль поразки у професійній кар'єрі на турнірі UFC Vegas 100. Канадка Джилліан Робертсон не лише перемогла за одноголосним рішенням суддів, але й викликала обурення своєю поведінкою в октагоні.
Під час поєдинку Робертсон у закритті першого раунду кілька разів завдала Піньєйру ударів ліктем у сідниці. Відео з бою показує, як спортсменка використовувала жорстку техніку "12-6", направляючи кінчик ліктя в чутливу зону опонентки. Найболючіший удар, за словами очевидців, стався вже після сигналу про завершення раунду.
Луана Піньєйру вибухнула емоційною заявою після поєдинку, назвавши дії Робертсон "неповажними" та підкресливши, що такі удари завдали їй серйозних травм.
Пізніше бразильська спортсменка повідомила, що через цей інцидент не могла сидіти і відчувала постійний біль.
Інцидент став однією з найбільш обговорюваних подій UFC Vegas 100, знову піднімаючи питання про спортивну етику і дозволені техніки в змішаних єдиноборствах.