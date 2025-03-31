Переможці World's Strongest Man проведуть бій за правилами ММА

Легендарні стронгмени Маріуш Пудзяновський та Енді Холл проведуть бій за правилами MMA в межах KSW 105, який пройде 26 квітня в польському Глівіце.

Обидва спортсмени перемагали на найпрестижнішому турнірі серед стронгменів World's Strongest Man.

48-річний поляк робив це в 2002, 2003 та 2005 роках. Британець вигравав цей титул у 2017 році.

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall OFFICIAL for KSW 105 in Gliwice, Poland pic.twitter.com/EWuKBg5Dnr — Matysek (@Matysek88) March 28, 2025

Mariusz Pudzianowski:

• 7x Poland's Strongest Man

• 6x Europe's Strongest Man

• 5x World's Strongest Man



Eddie Hall:

• 5x Britain's Strongest Man

• 6x UK's Strongest Man

• 1x World's Strongest Man



But only one can win the ‘World’s Strongest Fight’ at #KSW105 🔥 pic.twitter.com/JsGyAZ48Fr — MMA Fighting (@MMAFighting) March 28, 2025

Зазначимо, що тріумфували на World's Strongest Man й українські спортсмени. Василь Вірастюк зробив це в 2004 році, а Олексій Новіков здобув перемогу в 2020.

KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) – головний промоушен MMA в Польщі. Була заснована ще в 2004 році.

Раніше повідомлялося, що Пудзяновський може отримати гонорар у понад 1 млн злотих за бій за правилами MMA від промоушена Fame MMA.