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Переможці World's Strongest Man проведуть бій за правилами ММА

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 11:18
Переможці World's Strongest Man проведуть бій за правилами ММА
Пудзяновський та Холл
x.com/MMAFighting

Легендарні стронгмени Маріуш Пудзяновський та Енді Холл проведуть бій за правилами MMA в межах KSW 105, який пройде 26 квітня в польському Глівіце.

Обидва спортсмени перемагали на найпрестижнішому турнірі серед стронгменів World's Strongest Man.

48-річний поляк робив це в 2002, 2003 та 2005 роках. Британець вигравав цей титул у 2017 році.

Зазначимо, що тріумфували на World's Strongest Man й українські спортсмени. Василь Вірастюк зробив це в 2004 році, а Олексій Новіков здобув перемогу в 2020.

KSW (Konfrontacja Sztuk Walki)головний промоушен MMA в Польщі. Була заснована ще в 2004 році.

Раніше повідомлялося, що Пудзяновський може отримати гонорар у понад 1 млн злотих за бій за правилами MMA від промоушена Fame MMA.

MMA Маріуш Пудзяновський

Маріуш Пудзяновський

Колишній опонент Вірастюка може отримати солідний гонорар за бій за правилами ММА

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