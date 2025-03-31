Переможці World's Strongest Man проведуть бій за правилами ММА
Пудзяновський та Холл
x.com/MMAFighting
Легендарні стронгмени Маріуш Пудзяновський та Енді Холл проведуть бій за правилами MMA в межах KSW 105, який пройде 26 квітня в польському Глівіце.
Обидва спортсмени перемагали на найпрестижнішому турнірі серед стронгменів World's Strongest Man.
48-річний поляк робив це в 2002, 2003 та 2005 роках. Британець вигравав цей титул у 2017 році.
Зазначимо, що тріумфували на World's Strongest Man й українські спортсмени. Василь Вірастюк зробив це в 2004 році, а Олексій Новіков здобув перемогу в 2020.
KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) – головний промоушен MMA в Польщі. Була заснована ще в 2004 році.
Раніше повідомлялося, що Пудзяновський може отримати гонорар у понад 1 млн злотих за бій за правилами MMA від промоушена Fame MMA.