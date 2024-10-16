Нганну: Я навіть не думаю про поразку від Джошуа

Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі камерунець Франсіс Нганну не зациклюється на поразці від Ентоні Джошуа і пообіцяв повернутися з перемогою проти Ренана Феррейри на турнірі зі змішаних єдиноборств PFL Super Fights.

Про це Нганну розповів у інтерв'ю DAZN.

"Життя продовжується, що б не сталося. Я навіть не думаю про це, тому що це навіть близько не стояло у порівнянні з тим, що я пережив. Це були важкі часи. Я думаю, що це була просто частина гри. Іноді ти розумієш, що життя стає дійсно важким.

Ви побачите, як я виграю. Ви побачите мене з піднятою рукою після найважчого бою. Я думаю, що цей бій є більш особистим. Для мене це просто пошук себе. Це найбільший кайф, який я отримаю від цього бою".

Франсіс у березні провів бій з дворазовим чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа, зазнавши дострокової поразки в другому раунді через кілька місяців після того, як пройшов дистанцію з Тайсоном Ф'юрі.

Нганну проведе свій перший бій у ММА за майже три роки, коли він зустрінеться з бразильцем Ренаном Феррейрою у своєму дебютному поєдинку в рамках промоушену в Ер-Ріяді на арені "Kingdom Arena".