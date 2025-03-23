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Нокаут за 4 секунди: Бахаті з удару вирубив опонента на MMA турнірі

Руслан Травкін — 23 березня 2025, 05:49
Нокаут за 4 секунди: Бахаті з удару вирубив опонента на MMA турнірі
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У Лондоні пройшов MMA турнір Cage Warriors 186. В одному з боїв зійшлися Яннік Бахаті (11-7-1) та Чарльз Джойнер (4-3-1).

Перемогу здобув Бахаті нокаутом на 4 секунді поєдинку.

Для них це був реванш – на Cage Warriors 181 судді зафіксували між ними нічию.

Британець практично відразу після сигналу про початок зустрічі влучив потужним ударом, який відправив Джойнера на канвас. Після цього рефері одразу зупинив бій. 4 секунди – це найшвидший нокаут в історії Cage Warriors.

MMA

Яннік Бахаті (Велика Британія) – Чарльз Джойнер (Австралія) KO 1(3)

Cage Warriors – ірландський промоушн боїв змішаного стилю, які проходять в октагоні. Найвідомішими бійцями, які билися в цій організації, є: Конор Макгрегор, Майкл Біспінг, Модестас Букаускас, Ієн Геррі

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