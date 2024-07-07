Конор Мак-Грегор: маніпуляції, алкоголь та створення проблем для UFC
Всім відомий боєць ММА та подвійний чемпіон UFC Конор Мак-Грегор мав провести бій проти Майкла Чендлера в рамках 303-го номерного турніру, але раптово вибув з карду, чим підставив усіх.
В соцмережах люди та інсайдери давали неймовірну кількість теорій щодо стану ірландця, але ключові завжди зводилися до алкоголю та заборонених речовин.
Саме тому варто розглянути ймовірний розвиток подій у карʼєрі Конора, а також відповісти на питання: Чи повернеться він до октагону та чи варто Майклу Чендлеру чекати на хайповий бій.
Лікування від травми нетрадиційними методами
Хто не в курсі, Мак-Грегор не виступає в UFC з 2021 року, коли отримав важкий перелом ноги у реванші з Дастіном Порʼє. Ця травма була дуже складною з усіх боків, бо на реабілітацію пішло понад рік, а спортивна карʼєра могла б і зовсім завершитися.
Цілком ймовірно, що ірландець через це впав у депресію і довго не знав, що ж йому робити. Але вихід було знайдено! Конор звернувся до надійного методу від легенди боїв без правил Алістара Оверіма та почав використовувати заборонені спортивні речовини.
Лише гляньте на цю форму! Ви здивуєтеся, але колись боєць без проблем проходив у напівлегкий дивізіон, однак світ побачив у соцмережах якогось монстра з вагою під 90 кілограмів.
Звісно ж, це не залишилося осторонь від UFC та USADA, бо ніхто і ніколи б не повірив, що людина, яка ледве ходить набрала таку мʼязову масу за декілька місяців.
З 2022 року ірландець вже почав говорити про повернення до боїв, але все ніяк не було гідного опонента. Саме тому Мак-Грегор розпочав у Твіттері справжню інформаційну війну із самим собою.
Маніпуляції, які заплутали всіх
Далі в нашому таймлайні починається момент, коли наш герой пише багато “бруду” в соцмережах, викликаючи на поєдинок усіх кого тільки можливо, при чому мова йде не тільки про ММА.
Йшла мова про черговий поєдинок з Порʼє, аби закрити з ним гештальт, далі під гарячу руку потрапив і Флойд Мейвезер та зʼявилися одразу чутки про боксерський реванш. Ну і звісно ж, ірландець шукав того, хто допоможе йому гучно повернутися.
Цим кимось все ж став Майкл Чендлер, який мріяв про бій з колишнім чемпіоном з моменту свого переходу з Bellator, але претендентів теж було багато на “скальп” Конора.
Все ж, після кількох місяців перемовин, UFC та бійці погодилися не лише на бій двох топів, але й навіть на шоу TUF, де вони б себе спробували у ролі тренерів. На папері це виглядало просто чудово, але виконання було таким собі, бо ірландець знову думав лише про себе і швидко “злив” усіх своїх підопічних.
Що ж стосується безпосередньо маніпуляцій, Мак-Грегор почав “гойдати” керівництво промоушену, казавши, що не приймав нічого забороненого увесь цей час та готовий пройти тест на допінг, але все відклалося аж на кінець 2023-го року!
Бідолашний Дана Вайт не знав, коли ж оголошувати бій Конора з Чендлером, бо постійно його головна зірка переносила і тестування, і зустріч з керівництвом. Тож, нарешті дата була обрана: в ніч на 30 червня мав відбутися бій, але…
Підготовка до "зливу" та амбіції Мак-Грегора
Зовсім раптово головна зірка UFC лише за два тижні до поєдинку відмовляється від бою, через що компанія мала робити термінові зміни, бо її мейн-івент був під загрозою.
Дуже добре, що президент промоушену зумів підібрати топову заміну, але куди ж зник Конор та що ж з ним насправді?
Майже за місяць до бою соцмережі почали порівнювати “підготовку” двох бійців, бо поки Чендлер в тренажерному залі тягав залізо та обливався потом, його візаві весело проводив час на вечірках разом зі своєю дружиною та неймовірною кількістю алкоголю.
Далі всі все зрозуміли, але було пізно. Мак-Грегор намагався якось себе виправдати, казавши, що в нього зламаний палець та навіть показував фото рентгену, але легенди UFC, а найбільше Чейл Соннен, вигукували вголос, що справа лише в алкоголі та способі життя.
Ходять чутки, що все ж ми з вами побачимо того самого ірландця, що за 13 секунд вирубив Жозе Альдо, в клітці вже восени, але в це віриться дуже слабо.
Конор хоче бій з тими, хто хайповий і кого він сам зможе перемогти. Саме тому можливий лише черговий поєдинок із старим-добрий Нейтом Діазом, в якого зараз теж пауза в карʼєрі, але хто б не хотів побачити мʼясорубку від пенсіонерів зі світу ММА?
На горизонті також можна побачити бій з умовним Менні Пакʼяо чи з іншим вже доволі старим боксером. Натомість Майклу Чендлеру варто, можливо, забути про ірландця, бо той шукає чергову можливість легко заробити, а ганьбитися в його плани точно не входило, тим паче, що форма Мак-Грегора залишає бажати кращого.