Конор Мак-Грегор: маніпуляції, алкоголь та створення проблем для UFC

Всім відомий боєць ММА та подвійний чемпіон UFC Конор Мак-Грегор мав провести бій проти Майкла Чендлера в рамках 303-го номерного турніру, але раптово вибув з карду, чим підставив усіх.

В соцмережах люди та інсайдери давали неймовірну кількість теорій щодо стану ірландця, але ключові завжди зводилися до алкоголю та заборонених речовин.

Саме тому варто розглянути ймовірний розвиток подій у карʼєрі Конора, а також відповісти на питання: Чи повернеться він до октагону та чи варто Майклу Чендлеру чекати на хайповий бій.

Лікування від травми нетрадиційними методами

Хто не в курсі, Мак-Грегор не виступає в UFC з 2021 року, коли отримав важкий перелом ноги у реванші з Дастіном Порʼє. Ця травма була дуже складною з усіх боків, бо на реабілітацію пішло понад рік, а спортивна карʼєра могла б і зовсім завершитися.

Цілком ймовірно, що ірландець через це впав у депресію і довго не знав, що ж йому робити. Але вихід було знайдено! Конор звернувся до надійного методу від легенди боїв без правил Алістара Оверіма та почав використовувати заборонені спортивні речовини.

Конор Мак-Грегор Instagram бійця

Лише гляньте на цю форму! Ви здивуєтеся, але колись боєць без проблем проходив у напівлегкий дивізіон, однак світ побачив у соцмережах якогось монстра з вагою під 90 кілограмів.

Звісно ж, це не залишилося осторонь від UFC та USADA, бо ніхто і ніколи б не повірив, що людина, яка ледве ходить набрала таку мʼязову масу за декілька місяців.

З 2022 року ірландець вже почав говорити про повернення до боїв, але все ніяк не було гідного опонента. Саме тому Мак-Грегор розпочав у Твіттері справжню інформаційну війну із самим собою.

Маніпуляції, які заплутали всіх

Далі в нашому таймлайні починається момент, коли наш герой пише багато “бруду” в соцмережах, викликаючи на поєдинок усіх кого тільки можливо, при чому мова йде не тільки про ММА.

Йшла мова про черговий поєдинок з Порʼє, аби закрити з ним гештальт, далі під гарячу руку потрапив і Флойд Мейвезер та зʼявилися одразу чутки про боксерський реванш. Ну і звісно ж, ірландець шукав того, хто допоможе йому гучно повернутися.

Цим кимось все ж став Майкл Чендлер, який мріяв про бій з колишнім чемпіоном з моменту свого переходу з Bellator, але претендентів теж було багато на “скальп” Конора.

Все ж, після кількох місяців перемовин, UFC та бійці погодилися не лише на бій двох топів, але й навіть на шоу TUF, де вони б себе спробували у ролі тренерів. На папері це виглядало просто чудово, але виконання було таким собі, бо ірландець знову думав лише про себе і швидко “злив” усіх своїх підопічних.

Що ж стосується безпосередньо маніпуляцій, Мак-Грегор почав “гойдати” керівництво промоушену, казавши, що не приймав нічого забороненого увесь цей час та готовий пройти тест на допінг, але все відклалося аж на кінець 2023-го року!

Бідолашний Дана Вайт не знав, коли ж оголошувати бій Конора з Чендлером, бо постійно його головна зірка переносила і тестування, і зустріч з керівництвом. Тож, нарешті дата була обрана: в ніч на 30 червня мав відбутися бій, але…

Підготовка до "зливу" та амбіції Мак-Грегора

Зовсім раптово головна зірка UFC лише за два тижні до поєдинку відмовляється від бою, через що компанія мала робити термінові зміни, бо її мейн-івент був під загрозою.

Дуже добре, що президент промоушену зумів підібрати топову заміну, але куди ж зник Конор та що ж з ним насправді?

Майже за місяць до бою соцмережі почали порівнювати “підготовку” двох бійців, бо поки Чендлер в тренажерному залі тягав залізо та обливався потом, його візаві весело проводив час на вечірках разом зі своєю дружиною та неймовірною кількістю алкоголю.

Далі всі все зрозуміли, але було пізно. Мак-Грегор намагався якось себе виправдати, казавши, що в нього зламаний палець та навіть показував фото рентгену, але легенди UFC, а найбільше Чейл Соннен, вигукували вголос, що справа лише в алкоголі та способі життя.

Ходять чутки, що все ж ми з вами побачимо того самого ірландця, що за 13 секунд вирубив Жозе Альдо, в клітці вже восени, але в це віриться дуже слабо.

Конор хоче бій з тими, хто хайповий і кого він сам зможе перемогти. Саме тому можливий лише черговий поєдинок із старим-добрий Нейтом Діазом, в якого зараз теж пауза в карʼєрі, але хто б не хотів побачити мʼясорубку від пенсіонерів зі світу ММА?

На горизонті також можна побачити бій з умовним Менні Пакʼяо чи з іншим вже доволі старим боксером. Натомість Майклу Чендлеру варто, можливо, забути про ірландця, бо той шукає чергову можливість легко заробити, а ганьбитися в його плани точно не входило, тим паче, що форма Мак-Грегора залишає бажати кращого.