Зірковий ветеран UFC готовий відновити кар'єру

Колишній боєць UFC Хорхе Масвідаль (35–17) анонсував відновлення своєї кар'єри.

Цитує бійця Home of Fight.

"Я можу повернутися вже в грудні, якщо з’явиться відповідний бій. Зараз я в формі, але наразі мені нічого не пропонували", – сказав Масвідаль.

Нагадаємо, Хорхе прийняв рішення про завершення кар'єри після поразки у квітні 2023-го року від Гілберта Бернса.

39-річний Масвідаль виступав у UFC з 2013 року. Він двічі програв Камару Усману за титул у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор виграв солідну суму, поставивши мільйон доларів на чемпіона UFC.