Перелом під час спарингу: колишня зірка UFC збирає гроші після шокуючої травми пеніса

Бразильський боєць Матеус Мендонка, відомий своїми виступами в UFC, потрапив до лікарні через шокуючу травму. Під час тренувальної сесії зі спарингу його партнер випадково вдарив коліном в пах. Спочатку боєць намагався ігнорувати біль, але пізніше помітив, що ситуація стає серйознішою.

"Я відчув абсурдний біль і пішов у ванну. Наступного дня все виглядало дивно – з'явився набряк," – розповів Мендонка.

Після огляду лікарі поставили діагноз: перелом статевого органа, який вимагав термінової операції.

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Травма не лише поставила хрест на тренуваннях та боях на найближчі два місяці, але й позбавила його можливості працювати тренером. Щоб підтримати свою родину, Матеус вирішив виставити на аукціон своє старе екіпірування UFC, зокрема рукавички та форму.

"Я повинен залишатися вдома, не можу ні тренуватися, ні викладати. Це важко, адже в мене є маленька донька, і я переїхав із сім'єю до Сан-Паулу, щоб почати нове життя," – поділився спортсмен.

Зазначимо, що Мендонка має професійний рекорд 11-3, провівши лише три поєдинки в UFC.