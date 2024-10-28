Зірковий боєць UFC травмувався за лічені секунди до поєдинку, через що швидко "відлетів" у нокаут

Зірка UFC Кріс Барнетт отримав травму щиколотки за кілька миттєвостей до свого бою.

118-кілограмовий важковаговик зустрівся з нігерійцем Кеннеді Нзечукву в межах турніру UFC 308 в Абу-Дабі.

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Під час представлення ринг-анонсером Брюсом Буффером, заряджений енергією, Барнетт вирішив розім'яти себе стрибком, проте невдало приземлився і травмував щиколотку.

Цей інцидент не пройшов без наслідків: Кріс програв вже у першому раунді, і деякі фанати вважають, що травма була головною причиною поразки.

Chris Barnett seemingly injured himself during his intro then got finished in the first round 😅pic.twitter.com/axVpj4woOR — Happy Punch (@HappyPunch) October 26, 2024

Зазначимо, що для 38-річного Барнетта ця поразка стала третьою за останні п'ять боїв.