Зірковий боєць UFC травмувався за лічені секунди до поєдинку, через що швидко "відлетів" у нокаут
Зірка UFC Кріс Барнетт отримав травму щиколотки за кілька миттєвостей до свого бою.
118-кілограмовий важковаговик зустрівся з нігерійцем Кеннеді Нзечукву в межах турніру UFC 308 в Абу-Дабі.
Під час представлення ринг-анонсером Брюсом Буффером, заряджений енергією, Барнетт вирішив розім'яти себе стрибком, проте невдало приземлився і травмував щиколотку.
Цей інцидент не пройшов без наслідків: Кріс програв вже у першому раунді, і деякі фанати вважають, що травма була головною причиною поразки.
Зазначимо, що для 38-річного Барнетта ця поразка стала третьою за останні п'ять боїв.