Іспано-грузинський Макгрегор проти "народного чемпіона" з фавел: анонс UFC 317

У ніч з 28 на 29 червня пройде не просто поєдинок, а вибух, який сколихне весь світ MMA! UFC 317 готує справжню битву епох: харизматичний нокаутер із грузинсько-іспанським корінням Ілія Топурія протистоятиме живій легенді октагону, бразильському маестро сабмішнів Чарльзу Олівейрі.

Молодий хижак, який ще не знає поразок, проти досвідченого мисливця, який пережив усе й повернувся ще сильнішим. Стилі, характери, історії – усе зійдеться в одному місці, де на кону буде стояти вакантний титул у легкій вазі.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе найцікавіше про UFC 317, знайомлячи читачів із бійцями, кардом та коли і де можна подивитися турнір.

Головні бої UFC 317: Топурія – Олівейра, Пантожа – Кара-Франс

Найважливішою інтригою турніру UFC 317 стане бій за вакантний титул у легкій вазі між Ілією Топурією та Чарльзом Олівейрою. Після того як Іслам Махачєв офіційно оголосив про перехід у напівсередню вагу, пояс залишився без володаря, і тепер за нього зійдуться представники різних поколінь ММА.

Топурія – це нове дихання UFC: бездоганний рекорд, зухвалий стиль, і головне – переконлива перемога над Алексом Волкановскі, яка зробила його одним з найгучніших імен організації. Грузино-іспанський "Матадор" – не просто агресивний нокаутер, він вміє контролювати темп бою, має ґрунтовну базу боротьби та ніколи не відходить назад.

Проти Ілії виступить справжній ветеран і улюбленець публіки Чарльз Олівейра, рекордсмен UFC за кількістю перемог сабмішнами. Бразилець не раз доводив, що здатен повертатися з найскладніших ситуацій, зокрема після нокдаунів, і перетворювати хаос на свою перевагу. Його багаторічний досвід і навички партеру – це найбільший виклик, з яким Топурія ще не стикався.

Не менш напруженим обіцяє бути і поєдинок у найлегшій вазі, де чемпіон Александре Пантожа захищатиме пояс проти новозеландського ударника Кая Кара-Франса.

Пантожа – типовий представник бразильської школи: жорсткий, витривалий, зі спрагою до бою. Він не боїться приймати удари, щоб перевести бій на свою територію – в’язкий, знищувальний греплінг, який змушує суперників задихатися вже у другому раунді. Його стиль – це постійний тиск і повна відсутність пауз.

Кара-Франс є повною протилежністю: вибуховий, швидкий, з чудовим контратакуючим чуттям. Він не раз демонстрував, що може вимикати суперників одним точним ударом. Для нього головне – не дати Пантожі скоротити дистанцію. Якщо він встоїть у перших двох раундах – у стійці у нього всі шанси забрати цей бій.

This weekend can't come quick enough!



🏆 Ilia Topuria vs Charles Oliveira

🏆 Alexandre Pantoja vs Kai Kara France#UFC317 | Live Sunday | Order at Link in Bio pic.twitter.com/JN1FkiVftw — UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) June 26, 2025

Повний кард UFC 317

Головний кард

Ілія Топурія (16–0) — Чарльз Олівейра (35–10)

Александре Пантожа (29–5) — Кай Кара-Франс (25–11)

Брендон Ройвал (17–7) — Джошуа Ван (14–2)

Ренато Карнейро (20–6–1) — Бенеїл Даріуш (22–6–1)

Пейтон Телботт (9–1) — Феліпе Ліма (14–1)

Попередній кард

Джек Херманссон (24–8) — Грегорі Родрігес (16–6)

Хайдер Еміль (11–0) — Хосе Дельгадо (9–1)

Вівіан Араужо (13–6) — Трейсі Кортес (11–2)

Терренс Маккінні (16–7) — В’ячеслав Борщов (8–5–1)

Ранні преліми

Седрік Дума (10–3) — Джексон Маквей (6–0)

Жоната Дініз (8–1) — Елвін Гайнс (7–0)

Ніко Прайс (16–8) — Джейкоб Сміт (10–0)

Де та коли дивитись UFC 317

Турнір UFC 316 пройде у неділю вночі, 29 червня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Топурія vs Олівейра – 07:00.

Транслюватиме UFC 317 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.