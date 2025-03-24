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Українська тенісистка поділилася з фанатами гарячим знімком у купальнику

Богдан Войченко — 24 березня 2025, 11:55
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Українська тенісистка поділилася з фанатами гарячим знімком у купальнику

Українська тенісистка Маріанна Закарлюк нагадала про себе фанатам у соцмережах, виклавши гаряче фото у купальнику.

28-річна спортсменка зробила пікантний знімок у дзеркалі, показавши свої неймовірні форми і не менш шикарну фігуру.

Зазначимо, що наразі Закарлюк зараз перебуває в Австралії, де виступає на турнірах ITF. На жаль, видатними результатами українка похизуватися не може, посідаючи лише 1309 позицію у світовому рейтингу.

Останній свій офіційний матч тенісистка провела ще у вересні 2024 року, поступившись у двох сетах Дарьї Відмановій з Чехії (1:6, 0:6).

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Раніше повідомлялося, що песик Марти Костюк став зіркою на американському телебаченні.

Закарлюк теніс