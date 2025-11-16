Україна вперше в історії виборола золото на Євро зі спортивної аеробіки

Українка Анастасія Курашвілі здобула золоту медаль жіночого індивідуального турніру на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки.

За свій виступ у фіналі представниця України отримала 20,050 бала. Це на 0,50 бала більше, ніж отримала представниця Туреччини Айсе Онбаши, яка у підсумку посіла друге місце.

Окрім цього Анастасія разом з Галайдою на цьому турнірі виграли срібло в міксті, поступившись парі Владімір Доламатов/Мадіна Мустафаєва, яка представляє команду Азербайджану.

Зауважимо, що ця перемога є першою в історії України на чемпіонатах Європи. Попереднім найкращим результатом було срібло, яке у 2023 році здобула саме Курашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Курашвілі у паріз зі Станіславом Галайдою здобули історичну бронзу зі спортивної аеробіки на Всесвітніх іграх 2025. Це була перша медаль в історії України на ВІ.