Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Україна вперше в історії виборола золото на Євро зі спортивної аеробіки

Микола Дендак — 16 листопада 2025, 16:20
Україна вперше в історії виборола золото на Євро зі спортивної аеробіки
Анастасія Курашвілі
European Gymnastics

Українка Анастасія Курашвілі здобула золоту медаль жіночого індивідуального турніру на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки.

За свій виступ у фіналі представниця України отримала 20,050 бала. Це на 0,50 бала більше, ніж отримала представниця Туреччини Айсе Онбаши, яка у підсумку посіла друге місце.

Окрім цього Анастасія разом з Галайдою на цьому турнірі виграли срібло в міксті, поступившись парі Владімір Доламатов/Мадіна Мустафаєва, яка представляє команду Азербайджану.

Зауважимо, що ця перемога є першою в історії України на чемпіонатах Європи. Попереднім найкращим результатом було срібло, яке у 2023 році здобула саме Курашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Курашвілі у паріз зі Станіславом Галайдою здобули історичну бронзу зі спортивної аеробіки на Всесвітніх іграх 2025. Це була перша медаль в історії України на ВІ.

Чемпіонат Європи Анастасія Курашвілі

Анастасія Курашвілі

Вперше в історії: Україна здобула медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці
Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки
Українка Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу з аеробіки

Останні новини