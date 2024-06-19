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Чемпіон Стрибки у воду

Лискун здобула срібло на чемпіонаті Європи у стрибках з вишки

Микола Дендак — 19 червня, 19:31
Лискун здобула срібло на чемпіонаті Європи у стрибках з вишки

Українка Софія Лискун посіла другу сходинку на чемпіонаті Європи зі стрибків з 10-метрової вишки.

Вона набрала 278.10 балів та поступилася лише представниці Іспанії Ани Карвахаль Сан Мігель (287.90). Стільки ж балів, як і Софія, набрала француженка Емілі Халіфакс.

Зазначимо, що інша українка Каріна Глижина опинилася на 5 сходинці з 269.60 балами в активі.

Нагадаємо, напередодні Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзові медалі на цьому турнірі.

Стрибки у воду Софія Лискун

Софія Лискун

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