Виставкіна: Медаль – це добре, але можна було виступити краще

Українська стрибунка у воду Софія Виставкіна вважає, що в дуеті з Ксенією Байло на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки вони могли продемонструвати кращий результат.

Про це 17-річна українка, що вперше в кар'єрі завоювала "бронзу" континентальної першості розповіла в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

– Учора Ксенія говорила про те, що ідеально було б здобути срібло в синхроні, але бронза теж гарний результат. У вас бронза – як ти оціниш цей результат?

– Я задоволена результатом, але звісно – можна було виступити краще. Є нагорода – це добре. Насправді, перед чемпіонатом Європи я не очікувала, що буде медаль. Тобто, я дуже хотіла, аби вона була, але я не була впевнена на 100%, що вийде її здобути. Тому вже зараз, коли медаль в мене в руках, звісно, я дуже щаслива.

– Розкажи про ваш дует з Ксенією, хто з вас більш спокійний, а хто більш емоційний, і як ви взаємодієте між собою?

– Мені дуже спокійно стрибати з Ксенією. Вона мене дуже підтримує, завжди підкаже та допоможе. Тому Ксенія – це ідеальна партнерка в синхроні. Ми дві дуже спокійні дівчини, тому в нас ніколи немає сварок, ми завжди можемо про все спокійно домовитись.

– Які в тебе очікування від своїх наступних виступів і які цілі ставиш собі?

– Я задоволена результатом, але можна було звісно краще. Дуже хочу потрапити в фінал на вишці в індивідуалі. А там уже показати свій максимум та гарний результат.