Хоча б одна медаль: тренер збірної України з дзюдо – про цілі команди на ЧС-2026
Головний тренер чоловічої збірної України з дзюдо Олександр Косінов назвав цілі команди на чемпіонат світу, який відбудеться 4–10 жовтня в Баку, Азербайджан.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Їдемо оптимальним складом. В принципі, дев'ять чоловіків ми можемо виставити. Є хлопці, які теж вибороли за критеріями відбору цю поїздку, але хтось вище в рейтингу — і він поїхав", – сказав він.
Хоча Євро-2026 виявилося невдалими для команди, на чемпіонаті світу Косінов розраховує принаймні на одну медаль від своїх вихованців.
"Мінімальна планка – це завоювання хоча б однієї медалі чемпіонату світу. Останній раз у нас була медаль на чемпіонаті світу ще у 2021 році: Яків Хаммо у Будапешті був призером. Це по чоловіках. Звісно, була Ліза Литвиненко по жінках у 2022 році, але кажемо зараз за чоловічу збірну.
Одна медаль – це буде добре. Їдемо з найкращими сподіваннями. Хлопці дуже хочуть – і ті, хто вже їздив на чемпіонат світу, і ті, хто вперше бере участь. Будемо боротися. Це дуже великий старт. Бути чемпіоном світу – це круто. Олімпійський чемпіон – це суперкруто, але чемпіон світу — це теж назавжди, і кожен прагне до цього дійти.
Усі найкращі будуть: японці, корейці, представники найсильніших держав у дзюдо. Але ми теж, думаю, не будемо пасти задніх, намагатимемося зробити той максимум, на який наробили до цього чемпіонату світу", – підсумував Косінов.
Чемпіонат світу-2026 з дзюдо відбудеться 4–10 жовтня в Баку (Азербайджан). Спортсмени розіграють 15 комплектів нагород: по сім у чоловіків та жінок, а ще один — у міксті (змішаній команді).
Напередодні український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзову медаль турніру Світової серії Grand Slam у Будапешті.