Хоча б одна медаль: тренер збірної України з дзюдо – про цілі команди на ЧС-2026

Головний тренер чоловічої збірної України з дзюдо Олександр Косінов назвав цілі команди на чемпіонат світу, який відбудеться 4–10 жовтня в Баку, Азербайджан.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Їдемо оптимальним складом . В принципі, дев'ять чоловіків ми можемо виставити. Є хлопці, які теж вибороли за критеріями відбору цю поїздку, але хтось вище в рейтингу — і він поїхав", – сказав він.

Хоча Євро-2026 виявилося невдалими для команди, на чемпіонаті світу Косінов розраховує принаймні на одну медаль від своїх вихованців.

"Мінімальна планка – це завоювання хоча б однієї медалі чемпіонату світу. Останній раз у нас була медаль на чемпіонаті світу ще у 2021 році: Яків Хаммо у Будапешті був призером. Це по чоловіках. Звісно, була Ліза Литвиненко по жінках у 2022 році, але кажемо зараз за чоловічу збірну.

Одна медаль – це буде добре. Їдемо з найкращими сподіваннями. Хлопці дуже хочуть – і ті, хто вже їздив на чемпіонат світу, і ті, хто вперше бере участь. Будемо боротися. Це дуже великий старт. Бути чемпіоном світу – це круто. Олімпійський чемпіон – це суперкруто, але чемпіон світу — це теж назавжди, і кожен прагне до цього дійти.

Усі найкращі будуть: японці, корейці, представники найсильніших держав у дзюдо. Але ми теж, думаю, не будемо пасти задніх, намагатимемося зробити той максимум, на який наробили до цього чемпіонату світу", – підсумував Косінов.