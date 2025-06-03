Пропустив рік через травму шиї: зірковий шведський хокеїст оголосив про завершення кар'єри в 33-річному віці

Шведський хокеїст Йеспер Фаст вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці, оскільки так і не одужав від серйозної травми шиї.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Фланговий форвард провів у лізі 11 років. Сезон-2024/25 він повністю пропустив.

"Я вдячний усім товаришам по команді, тренерам, персоналу та вболівальникам Рейнджерс і Кароліни, які зробили мій час у НХЛ таким особливим, а також моїй родині за все, що вони зробили, щоб допомогти мені досягти своєї мрії та здійснити її", – сказав Фаст.

Нападник загалом провів 703 поєдинки. На його рахунку 96 шайб і 157 асистів.

Виступав за Рейнджерс і Кароліну. З 2017 до 2020 року був асистентом капітана "рейнджерів".

Нагадаємо, капітан Флориди фін Олександр Барков отримав нагороду Селке Трофі за підсумками сезону-2024/25 у НХЛ.