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Пропустив рік через травму шиї: зірковий шведський хокеїст оголосив про завершення кар'єри в 33-річному віці

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 11:01
Пропустив рік через травму шиї: зірковий шведський хокеїст оголосив про завершення кар'єри в 33-річному віці
Йеспер Фаст
nhl.com/hurricanes/player/jesper-fast-8475855

Шведський хокеїст Йеспер Фаст вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці, оскільки так і не одужав від серйозної травми шиї.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Фланговий форвард провів у лізі 11 років. Сезон-2024/25 він повністю пропустив.

"Я вдячний усім товаришам по команді, тренерам, персоналу та вболівальникам Рейнджерс і Кароліни, які зробили мій час у НХЛ таким особливим, а також моїй родині за все, що вони зробили, щоб допомогти мені досягти своєї мрії та здійснити її", – сказав Фаст.

Нападник загалом провів 703 поєдинки. На його рахунку 96 шайб і 157 асистів.

Виступав за Рейнджерс і Кароліну. З 2017 до 2020 року був асистентом капітана "рейнджерів".

Нагадаємо, капітан Флориди фін Олександр Барков отримав нагороду Селке Трофі за підсумками сезону-2024/25 у НХЛ.

Завершення кар'єри НХЛ

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