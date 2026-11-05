Жіноча збірна України вирвала перемогу над Литвою на Європейському кубку націй

Жіноча збірна України з хокею перемогла Литву у межах Європейського кубка націй.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь українок, які вирвали перемогу в овертаймі.

Українки відкрили рахунок у першому періоді, відзначилась Вероніка Ліскович. Проте в другій двадцятихвилинці збірна Литви зуміла відновити рівновагу.

У третьому періоді команди не відзначалися результативними кидками, тож доля зустрічі вирішувалася в овертаймі. Перемогу українській команді принесла Дарина Рожок, яка закинула вирішальну шайбу в додатковий час.

Європейський кубок націй

5 листопада

Україна – Литва 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Ліскович (Рожок, Цимиренко), 2:1 – Рожок (Цимиренко).

Таким чином, жіноча збірна України розпочала сезон-2026/27 із перемоги. Національній команді в межах Європейського кубка націй залишилося провести ще два поєдинки: 6 листопада українки зустрінуться з Туреччиною, а наступного дня зіграють проти Румунії.

Раніше повідомлялося, що до тренерського штабу збірної України з хокею на чолі з Олександром Бобкіном доєднався Баррі Сміт, який має досвід роботи у Піттсбург Пінгвінс та Детройт Ред Вінгс.