У НХЛ вперше в історії зіграв хокеїст з однаковим ім'ям та прізвищем

У Національній хокейній лізі дебютував хокеїст з унікальним ім'ям та прізвищем.

Чеський форвард Колорадо Іван Іван став першим гравцем з однаковим ім'ям та прізвищем, який взяв участь у матчі НХЛ.

У матчі регулярного чемпіонату з Вегас Голден Найтс (4:8), 22-річний хокеїст не відзначився результативними діями.

Після гри Колорадо оголосив, що Івана відправлено до фарм-клубу Іглз в АХЛ.

Хокеїст розповів, що його батька, колишнього нападника збірної Чехії, звуть Марек Іван, тому багато хто плутав, де тут ім'я, а де прізвище. І в сім'ї вирішили, що сина варто назвати Іваном Іваном, щоб не було плутанини.

У ніч з 9 на 10 жовтня відбулося п'ять матчів регулярного сезону НХЛ.

Рейнджери Нью-Йорка на виїзді розгромили Піттсбург, Вінніпег з таким самим рахунком (6:0) розібрався з Едмонтоном, а Калгарі в овертаймах обіграв Ванкувер, програючи по ходу протистояння до третього періоду.