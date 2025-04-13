Сокіл став чемпіоном Молодіжної хокейної ліги, вигравши фінальну серію у Білого Барса

У неділю, 13 квітня, столичний Сокіл переміг Білий Барс та став чемпіоном Молодіжної хокейної ліги України.

Четвертий матч в серії завершився з рахунком 4:1.

Два перших поєдинки фіналу також були за столичним колективом, а вчора, 13 квітня, гості в Києві здобули першу перемогу з рахунком 7:4, однак зрівняли серію сьогодні їм не вдалось.

Молодіжна хокейна ліга

Фінал, 13 квітня

Сокіл – Білий Барс 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Рахунок в серії 3:1

Шайби: 1:0 – Васильєв (Шурак) 12:35, 2:0 – Васильєв (Якубинський), 14:45, 3:0 – Бурдаков (Кальсін, Д. Жеребко), 25:07, 3:1 – Журенко (Д. Деркач, Лактіонов), 46:55, 4:1 – Бурдаков (Савчук), 59:25

Нагадаємо, 12 квітня чемпіоном першості України став Кременчук, який у фінальній серії здолав Київ Кепіталз.