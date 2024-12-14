Оттава здобула "суху" та розгромну перемогу в гостях у Кароліни у матчі НХЛ

У ніч на суботу, 14 грудня, відбувся лише один матч регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Один з лідерів Східної конференції Кароліна приймала у себе Оттаву, яка йде у нижній частині таблиці.

І незважаючи на статус на даний момент, "сенатори" змогли здивувати свого опонента, здобувши "суху" та розгромну перемогу з рахунком 3:0.

НХЛ-2024/25 – регулярний сезон

14 грудня

Кароліна – Оттава 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Кароліна втратила можливість вийти на третє місце на Сході. Гаррікейнс залишилися п'ятими з 37 очками. Оттава займає 11-те місце, маючи тепер 30 балів.

Нагадаємо, що минулого вечора молодіжна збірна України познущалася над однолітками з Румунії, закинувши їм одразу 11 шайб.