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Оттава здобула "суху" та розгромну перемогу в гостях у Кароліни у матчі НХЛ

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 07:24
Оттава здобула суху та розгромну перемогу в гостях у Кароліни у матчі НХЛ
Оттава Сенаторс
НХЛ

У ніч на суботу, 14 грудня, відбувся лише один матч регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Один з лідерів Східної конференції Кароліна приймала у себе Оттаву, яка йде у нижній частині таблиці.

І незважаючи на статус на даний момент, "сенатори" змогли здивувати свого опонента, здобувши "суху" та розгромну перемогу з рахунком 3:0.

НХЛ-2024/25 – регулярний сезон
14 грудня

Кароліна – Оттава 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Кароліна втратила можливість вийти на третє місце на Сході. Гаррікейнс залишилися п'ятими з 37 очками. Оттава займає 11-те місце, маючи тепер 30 балів.

Нагадаємо, що минулого вечора молодіжна збірна України познущалася над однолітками з Румунії, закинувши їм одразу 11 шайб.

Кароліна НХЛ Оттава

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