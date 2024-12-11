Перемога за булітами Міннесоти, дев’ять шайб Вінніпега та Бостона у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У ніч з 10 на 11 грудня відбулось 11 матчів в межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Вінніпег Йетс та Бостон Брайнс закинули на двох дев’ять шайб. Вісім з них були закинуті у ворота Бостона – 8:1.

Міннесота Вайлд за булітами дотиснула Юту та зберегла лідерство у Західній конференції – 5:4.

Закривав ігровий день поєдинок між Сієтлом та Флоридою. У цій грі теж все дійшло до серії булітів, в яких більш вдалими були Пантери з Флориди – 2:1.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

11 грудня

Нью-Джерсі Девілс – Торонто Мейпл Ліф – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Колумбус Блю Джекетс – Філадельфія Флайерз – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Кароліна Хурікейнс – Сан Хосе Шаркс – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Нью-Йорк Айлендерс – Лос-Анджелес Кінгс – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Вінніпег Йетс – Бостон Брайнс – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Нешвілл Предаторс – Калгарі Флеймз – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Едмонтон Ойлерс – Тампа Бей Лайтнінг – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Юта – Міннесота Вайлд – 4:5 (1:0, 0:2, 3:2, 0:0, за булітами – 0:1)

Ванкувер Канакс – Сент-Луйс Блус – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Сієтл Кракен – Флоріда Пантерс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, за булітами – 0:1)

Нагадаємо, хокейна збірна України розпочала тренувальний табір у Польщі.