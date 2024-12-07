Нью-Джерсі здолав Сіетл, Даллас поступився Вегасу в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 6 на 7 грудня відбулися 6 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Один з лідерів Східної конференції Нью-Джерсі здобув мінімальну перемогу над Сіетлом.

Також Вегас, який займає другу сходинку в турнірній таблиці Західної конференції, виявився сильнішим за Даллас.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 грудня

Нью-Джерсі – Сіетл 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Торонто – Вашингтон 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Рейнджерс – Піттсбург 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Анагайм – Міннесота 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Ванкувер – Коламбус 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Вегас – Даллас 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.