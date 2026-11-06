Дубль Ліскович не врятував: жіноча збірна України зазнала поразки від Туреччини на Європейському кубку націй

Жіноча збірна України зазнала поразки від Туреччини у межах другого матчу на етапі Європейському кубку націй у Бухаресті.

Зустріч завершилася із рахунком 2:3.

Перший період закінчився паритетом. На закинуту шайбу Льокбаш українки відповіли результативним кидком від Ліскович. Друга 20-хвилинка пройшла для підопічних Євгенія Аліпова більш успішною.

Ліскович оформила дубль та подарувала "синьо-жовтим" мінімальну перевагу. До слова, це вже третя результативна дія української нападниці, здобута протягом цього турніру.

Утім, вже у заключній частині зустрічі наша команда не змогла втримати переможний рахунок і пропустила у свої ворота дві шайби від Тандоган та Кафдагли.

Європейський кубок націй

2 тур, 6 листопада

Туреччина – Україна – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 12 Льокбаш, 1:1 – 19 Ліскович, 1:2 – 21 Ліскович, 2:2 – 47 Тандоган, 3:2 – 53 Кафдагли

Україна: Вільгань (Харківська); Рожок – Ведмеденко, Цимиренко – Ліскович – Ізмайлова; Серебрякова – Шиманська, Аліпова – Козуб – Дрофа; Лопатіна – Гутор, Роганова – Кіпря – Вансович; Капралова – Левчук, Решетньова – Пташкіна – Малашенко.

Нагадаємо, що у стартовому матчі на Європейського кубку нації українки здобули перемогу над Литвою в овертаймі (2:1).

Далі на команду Євгенія Аліпова очікує гра проти Румунії. Вона відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.