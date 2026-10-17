У Краматорську розпочали демонтаж обладнання льодової арени

У Краматорську демонтують обладнання критої льодової арени, щоб зберегти його через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє "Вільне Радіо".

"Робиться евакуація вартісного обладнання для його збереження через погіршення безпекової ситуації у Краматорську. Саме те, яке технічно є можливість демонтувати безпечно, без ризиків для фахівців", – пояснив представник міської ради Ігор Єськов.

Йдеться про системи охолодження льодового поля, хокейного борту розміром 60×30 метрів, а також насосного й електричного обладнання. Демонтоване устаткування планують передати в оренду дитячо-юнацькій спортивній школі.

У міській раді зазначають, що релокувати весь спортивний комплекс неможливо, тому демонтують лише обладнання, яке можна безпечно вивезти.

Зазначимо, що будівництво льодового комплексу в Краматорську розпочали у 2016 році, а відкрили арену в березні 2021-го. Вона мала стати майданчиком для розвитку фігурного катання та хокею. До початку повномасштабного вторгнення на арені проводили матчі чемпіонату України з хокею. Вона була домашнім майданчиком місцевого ХК Краматорськ, а в сезоні 2021/22 тут також грав донецький Донбас.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року комплекс припинив роботу.

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