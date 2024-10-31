Старт чемпіонату України перенесли на 1 листопада

Старт чемпіонату України з хокею перенесли на 1 листопада.

Сезон мав розпочатися сьогодні, 31 жовтня, матчем Кременчука проти Дніпра. Проте зустріч так і не відбулась через повітряну тривогу.

У зв'язку з цим гра відбудеться у п'ятницю, 1 листопада. Початок – о 10:30. Також в цей день відбудеться зустріч між київським Соколом та одеським Штормом (початок заплановано на 18:00).

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура.

Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.