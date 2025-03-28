Тампа-Бей закинула Юті вісім шайб, Баффало здобув результативну перемогу над Піттсбургом в НХЛ

У ніч на п'ятницю, 28 березня, пройшло десять матчів регулярного сезону НХЛ.

Це був дуже результативний ігровий день. В першій же зустрічі було закинуто десять шайб – постаралися Баффало та Піттсбург.

Пізніше Тампа-Бей відзначилася вісім разів у воротах Юти, Філадельфія та Сіетла закинули по шість шайб, а Сан-Хосе та Торонто закінчили основний час із рахунком 5:5. У серії булітів Шаркс вирвали перемогу.

НХЛ – регулярний сезон

28 березня

Баффало – Піттсбург 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Детройт – Оттава 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Тампа-Бей – Юта 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Філадельфія – Монреаль 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Міннесота – Вашингтон 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Нешвілл – Сент-Луїс 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Калгарі – Даллас 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Колорадо – Лос-Анджелес 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Сіетл – Едмонтон 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Сан-Хосе – Торонто 6:5 (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, за булітами 2:1)

Нагадаємо, що 26 березня стартувала фінальна серія плейоф чемпіонату України, в якій зійшлися Київ Кепіталз та Кременчук.