Шершні здобули впевнену перемогу над Дніпром у чемпіонаті України

У четвер, 22 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Шершні перемогли Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 5:2.

Цікаво, що саме гості вийшли вперед під завершення першого періоду: відзначився Лактіонов. Втім, вже у другій 20-хвилинці господарі льоду тричі вразили ворота херсонського клубу, на що той нічим не відповів.

Ну а в заключній третині поєдинку хокеїсти клубу з Богуслава закріпили свою перевагу, закинувши четверту шайбу.

Аутсайдер першості до фінальної сирени зміг лише скоротити відставання, адже під завершення протистояння господарі знову довели різницю до +3, встановивши остаточний рахунок, завдавши херсонському клубу п'ятої поспіль поразки у першості.

Чемпіонат України з хокею

22 жовтня

Шершні – Дніпро 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 19:52 Лактіонов, 1:1 – 30:25 Цюра, 2:1 – 35:07 Панченко, 3:1 – 38:43 Мазко, 4:1 – 44:27 Панченко, 4:2 – 58:06 Делій, 5:2 – 59:05 Шевченко

Напередодні Кременчук у серії булітів переграв Сокіл.