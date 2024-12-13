Едмонтон декласував Міннесоту, Піттсбург закинув 9 шайб Монреалю в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 12 на 13 грудня відбулися 14 матчів Національної хокейної ліги.
Великою кількістю забитих шайб відзначився Піттсбург, який розгромив Монреаль, а також Едмонтон та Тампа-Бей. Перші 7 разів відзначилися у ворота Міннесоти, а другі зуміли закинути 8 шайб Калгарі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 грудня
Коламбус – Вашингтон 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Монреаль – Піттсбург 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)
Нью-Джерсі – Лос-Анджелес 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Торонто – Анагайм 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Філадельфія – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Айледерс – Чикаго 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)
Вінніпег – Вегас 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Даллас – Нашвілл 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Сент-Луїс – Сан-Хосе 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Міннесота – Едмонтон 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Калгарі – Тампа-Бей 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)
Колорадо – Юта 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Ванкувер – Флорида 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Сіетл – Бостон 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Нагадаємо, один із клубів НХЛ провів десять днів української спадщини.