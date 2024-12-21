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Битва аутсайдерів Детройта та Монреаля, Торонто закинув шість шайб у ворота Баффало: результати НХЛ

Олексій Погорелов — 21 грудня 2024, 07:41
Битва аутсайдерів Детройта та Монреаля, Торонто закинув шість шайб у ворота Баффало: результати НХЛ
Монреаль Канадієнс
НХЛ

У ніч на суботу, 21 грудня, у межах регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшло сім матчів.

Один з лідерів Східної конференції Торонто на виїзді обіграв найгіршу команду Сходу Баффало, Вашингтон здолав Кароліну, а у битві аутсайдерів Монреаль переграв Детройт.

Флорида лише в овертаймі вирвала перемогу над Сент-Луїсом, Даллас вдома програв Рейнджерс, Міннесота продовжила серію поразок у грі з Ютою, а Колорадо втримав перемогу над Анагаймом.

НХЛ – регулярний сезон
21 грудня

Баффало – Торонто 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Вашингтон – Кароліна 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Детройт – Монреаль 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Флорида – Сент-Луїс 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Даллас – Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Міннесота – Юта 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Анагайм – Колорадо 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Нагадаємо, що вчора відбулися інші матчі НХЛ, у яких було забито безліч голів.

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НХЛ

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