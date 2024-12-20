Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Лос-Анджелес закинув 7 шайб, Едмонтон обіграв Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ

Руслан Травкін — 20 грудня 2024, 09:29
Лос-Анджелес закинув 7 шайб, Едмонтон обіграв Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ

У ніч з 19 на 20 грудня відбулося 9 матчів у Національній хокейні лізі.

Лос-Анджелес зумів закинути 7 шайб Філадельфії. Едмонтон вдома мінімально здолав Бостон, а Піттсбург у "перестрілці" виявився сильнішим за Нешвілл.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
20 грудня

Коламбус – Нью-Джерсі – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Тампа-Бей – Сент-Луїс 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)

Філадельфія – Лос-Анджелес – 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Нешвілл – Піттсбург – 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Чикаго – Сіетл – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Калгарі – Оттава – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Едмонтон – Бостон – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Вегас – Ванкувер – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Нагадаємо, вчора оголосив про завершення кар'єри дворазовий володар Кубку Стенлі.

НХЛ результати матчів

НХЛ

Дворазовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри
НХЛ не збирається проводити товариські матчі з командами КХЛ
Флорида розгромила Міннесоту, Детройт здолав Філадельфію у регулярному чемпіонаті НХЛ
Піттсбург та Бостон перемогли в овертаймах, розгроми Монреаля та Кароліни: результати НХЛ
Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини