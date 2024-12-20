Лос-Анджелес закинув 7 шайб, Едмонтон обіграв Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 19 на 20 грудня відбулося 9 матчів у Національній хокейні лізі.

Лос-Анджелес зумів закинути 7 шайб Філадельфії. Едмонтон вдома мінімально здолав Бостон, а Піттсбург у "перестрілці" виявився сильнішим за Нешвілл.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

20 грудня

Коламбус – Нью-Джерсі – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Тампа-Бей – Сент-Луїс 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)



Філадельфія – Лос-Анджелес – 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)



Нешвілл – Піттсбург – 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)



Чикаго – Сіетл – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Калгарі – Оттава – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)



Едмонтон – Бостон – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)



Вегас – Ванкувер – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Сан-Хосе – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Нагадаємо, вчора оголосив про завершення кар'єри дворазовий володар Кубку Стенлі.