Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ

У регулярному сезоні Національної хокейної ліги відбулися десять матчів.

Бостон зазнав п'ятої поразки поспіль, вдома розгромно програвши Едмонтону.

Детройт, Даллас та Калгарі вирвали перемоги в овертаймі над Оттавою, Рейнджерс та Анагаймом відповідно.

Коламбус у серії булітів переграв Піттсбург, а Міннесота та Сент-Луїс влаштували найрезультативнішу гру ночі.

НХЛ – регулярний сезон

8 січня

Бостон – Едмонтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Детройт – Оттава 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Піттсбург – Коламбус 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, за булітами – 0:2)

Рейнджерс – Даллас 4:5 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)

Тампа-Бей – Кароліна 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Філадельфія – Торонто 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Вінніпег – Нешвілл 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Міннесота – Сент-Луїс 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Анагайм – Калгарі 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Вегас 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Нагадаємо, що легенда НХЛ та світового хокею Яромир Ягр знову оновив власний рекорд у матчі чемпіонату Чехії.