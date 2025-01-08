Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 08:24
Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ
Едмонтон Ойлерз
НХЛ

У регулярному сезоні Національної хокейної ліги відбулися десять матчів.

Бостон зазнав п'ятої поразки поспіль, вдома розгромно програвши Едмонтону.

Детройт, Даллас та Калгарі вирвали перемоги в овертаймі над Оттавою, Рейнджерс та Анагаймом відповідно.

Коламбус у серії булітів переграв Піттсбург, а Міннесота та Сент-Луїс влаштували найрезультативнішу гру ночі.

НХЛ – регулярний сезон
8 січня

Бостон – Едмонтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Детройт – Оттава 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Піттсбург – Коламбус 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, за булітами – 0:2)

Рейнджерс – Даллас 4:5 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)

Тампа-Бей – Кароліна 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Філадельфія – Торонто 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Вінніпег – Нешвілл 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Міннесота – Сент-Луїс 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Анагайм – Калгарі 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Вегас 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Нагадаємо, що легенда НХЛ та світового хокею Яромир Ягр знову оновив власний рекорд у матчі чемпіонату Чехії.

Анагайм Вегас Вінніпег Детройт Калгарі Кароліна Коламбус Міннесота Нешвілл НХЛ Оттава Піттсбург Рейнджерс Сан Хосе Сент Луїс Тампа Бей Торонто Філадельфія хокей Бостон Брюінз Даллас Старз Едмонтон Ойлерз

НХЛ

Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Монреаль в овертаймі здолав Ванкувер, Колорадо обіграв Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ
Торонто переміг Філадельфію, Піттсбург поступився Кароліні в регулярному чемпіонаті НХЛ
Тампа-Бей програла Лос-Анделесу, чергова поразка Рейнджерс: результати матчів НХЛ
Флорида по булітах обіграла Піттсбург, Сент-Луїс розгромив Оттаву в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини