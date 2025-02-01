Сент-Луїс поступився Колорадо, Даллас здолав Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч на 1 лютого відбулися 4 матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Зокрема Баффало мінімально обіграв Нашвілл, закинувши вирішальну шайбу в третьому періоді, а Даллас у результативному поєдинку виявися сильнішим за Ванкувер.
У овертаймі Коламбусу вдалося довершити камбек проти Юти, а Сент-Луїс без шансів програв Колорадо, пропустивши 4 шайби ще в першому періоді.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
1 лютого
1 лютого
Баффало – Нашвілл 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Даллас – Ванкувер 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Колорадо – Сент-Луїс 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Юта – Коламбус 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Нагадаємо, воротар Міннесоти Марк-Андре Флері оформив шатаут у грі з Монреалем (4:0) і вписав себе в історію. Він став першим голкіпером ліги, який "грав на 0" і тінейджером, і в 40+ років.