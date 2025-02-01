Сент-Луїс поступився Колорадо, Даллас здолав Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 1 лютого відбулися 4 матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Зокрема Баффало мінімально обіграв Нашвілл, закинувши вирішальну шайбу в третьому періоді, а Даллас у результативному поєдинку виявися сильнішим за Ванкувер.

У овертаймі Коламбусу вдалося довершити камбек проти Юти, а Сент-Луїс без шансів програв Колорадо, пропустивши 4 шайби ще в першому періоді.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

1 лютого

Баффало – Нашвілл 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Даллас – Ванкувер 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Колорадо – Сент-Луїс 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Юта – Коламбус 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Нагадаємо, воротар Міннесоти Марк-Андре Флері оформив шатаут у грі з Монреалем (4:0) і вписав себе в історію. Він став першим голкіпером ліги, який "грав на 0" і тінейджером, і в 40+ років.