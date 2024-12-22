Калгарі та Чикаго закинули десять шайб, Вінніпег розгромив Міннесоту, чотири овертайми: результати НХЛ

У ніч на неділю, 22 грудня, в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшло одразу одинадцять матчів.

Одразу чотири зустрічі завершилися в овертаймі, причому рахунки в них дублювалися: Нешвілл та Едмонтон перемогли з рахунком 3:2, а Філадельфія та Оттава виграли 5:4.

Можна також відзначити результативні дуелі Калгарі – Чикаго, Торонто – Айлендерс та Вегас – Сіетл.

НХЛ – регулярний сезон

21-22 грудня

Нешвілл – Лос-Анджелес 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Едмонтон – Сан-Хосе 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Калгарі – Чикаго 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

Бостон – Баффало 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Вінніпег – Міннесота 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Монреаль – Детройт 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Нью-Джерсі – Піттсбург 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Торонто – Айлендерс 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

Філадельфія – Коламбус 5:4 ОТ (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

Ванкувер – Оттава 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Вегас – Сіетл 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Нагадаємо, що вчора пройшли матчі НХЛ за участі 14 команд, де знайшлося місце як перемогам в овертаймі, так і звичним протистоянням.