Піттсбург та Бостон перемогли в овертаймах, розгроми Монреаля та Кароліни: результати НХЛ

У ніч на середу, 18 грудня, відбулися десять матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

У першій грі ночі Монреаль вдома розгромив Баффало, після чого Піттсбург в овертаймі вирвав перемогу над Лос-Анджелесом.

Тампа-Бей, Кароліна та Нешвілл здобули домашні перемоги над Коламбусом, Айлендерс та Рейнджерс відповідно.

Нью-Джерсі на виїзді обіграв Сент-Луїс, а Чикаго у третьому періоді перевернув хід гри проти Вашингтона.

Бостон повторив успіх Піттсбурга, вигравши овертайм у Калгарі, Сіетл на своїй арені розгромно програв Оттаві, а Вінніпег наприкінці матчу зробив камбек у грі з Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний сезон

18 грудня

Монреаль – Баффало 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Піттсбург – Лос-Анджелес 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Тампа-Бей – Коламбус 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Кароліна –Айлендерс 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Нешвілл – Рейнджерс 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Сент-Луїс – Нью-Джерсі 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Чикаго – Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Калгарі – Бостон 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)

Сіетл – Оттава 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Вінніпег 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Нагадаємо, що вчора відбулися дві гри чемпіонату України, у яких відбулося столичне дербі Сокола та Київ Кепіталз, а одеський Шторм приймав Кременчук.