Флорида по булітах обіграла Піттсбург, Сент-Луїс розгромив Оттаву в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 3 на 4 січня відбулися 5 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.
Зокрема Флорида у важкому матчі з серією булітів виявилася сильнішою за Піттсбург. Також Сент Луїс впевнено переграв Оттаву, а Нашвілл – Ванкувер.
Монреаль зазнав поразки від Чикаго, а Анагайм поступився Едмонтону.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
4 січня
Флорида – Піттсбург 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 2:0)
Сент-Луїс – Оттава 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Чикаго – Монреаль 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Едмонтон – Анагайм 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Ванкувер – Нашвілл 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Нагадаємо, нещодавно Сідні Кросбі став рекордсменом Піттсбурга за результативними передачами.