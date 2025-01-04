Флорида по булітах обіграла Піттсбург, Сент-Луїс розгромив Оттаву в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 3 на 4 січня відбулися 5 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Зокрема Флорида у важкому матчі з серією булітів виявилася сильнішою за Піттсбург. Також Сент Луїс впевнено переграв Оттаву, а Нашвілл – Ванкувер.

Монреаль зазнав поразки від Чикаго, а Анагайм поступився Едмонтону.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 січня

Флорида – Піттсбург 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 2:0)

Сент-Луїс – Оттава 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Чикаго – Монреаль 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Едмонтон – Анагайм 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Ванкувер – Нашвілл 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Нагадаємо, нещодавно Сідні Кросбі став рекордсменом Піттсбурга за результативними передачами.